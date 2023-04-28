Bolt снижает предельную скорость электросамокатов в центре Таллинна

Этой весной состоялось несколько широкоформатных круглых столов, в которых приняли участие различные департаменты и предприятия, занимающиеся арендой электросамокатов, чтобы обсудить способы улучшения поведения участников движения в начавшемся сезоне.

По словам вице-мэра Владимира Света, в качестве позитивного аспекта можно отметить, что предприятие хочет совместно с городом найти способы повышения безопасности движения. „Снижение предельной скорости будет протестировано в первую очередь в центре города, где движение электросамокатов наиболее интенсивное. Город не намерен как-либо затормаживать развитие услуги аренды электросамокатов, но при этом должна быть обеспечена безопасность всех участников движения, в особенности – движущихся по тротуарам пешеходов“, - пояснил вице-мэр.

По словам руководителя сферы аренды электросамокатов предприятия Bolt Александра Лилишенцева, на протяжении нескольких недель проходило обсуждение с городом вопроса обеспечения безопасного передвижения на электросамокатах. „В сотрудничестве с горуправой и полицией мы приняли решение, что Bolt испытает в районе центра города введение по умолчанию максимальной скорости движения не более 20 км/ч. Первичные результаты данного пилотного проекта станут известны к Иванову дню. После этого мы сможем проанализировать, какое влияние оказало снижение доступной скорости движения на поведение управляющих самокатами людей, и принять дальнейшие решения“, - сказал Лилишенцев.

„Ограничение скорости будет действовать на всех улицах, расположенных в зоне проведения пилотного проекта, на которых отсутствует отдельная полоса для велосипедистов. При наличии велодорожки в качестве предельной скорости сохранится 25 км/ч. Также на самокатах Bolt по-прежнему будет действовать ограничение 15 км/ч рядом с учебными заведениями, на площади Вабадузе и в Старом городе“, - добавил Лилишенцев.