Bolt снижает предельную скорость электросамокатов в центре Таллинна(1)
Начиная с понедельника, 1 мая, предприятие Bolt введет ограничение скорости, которую смогут развивать электросамокаты в центре Таллинна: на большинстве улиц она составит 20 км/ч вместо прежних 25 км/ч. Изменения вводятся в рамках пилотного проекта, инициированного в сотрудничестве с Таллиннской горуправой и полицией, его цель – сделать движение более спокойным и понаблюдать за изменением поведения участников движения.
Этой весной состоялось несколько широкоформатных круглых столов, в которых приняли участие различные департаменты и предприятия, занимающиеся арендой электросамокатов, чтобы обсудить способы улучшения поведения участников движения в начавшемся сезоне.
По словам вице-мэра Владимира Света, в качестве позитивного аспекта можно отметить, что предприятие хочет совместно с городом найти способы повышения безопасности движения. „Снижение предельной скорости будет протестировано в первую очередь в центре города, где движение электросамокатов наиболее интенсивное. Город не намерен как-либо затормаживать развитие услуги аренды электросамокатов, но при этом должна быть обеспечена безопасность всех участников движения, в особенности – движущихся по тротуарам пешеходов“, - пояснил вице-мэр.
По словам руководителя сферы аренды электросамокатов предприятия Bolt Александра Лилишенцева, на протяжении нескольких недель проходило обсуждение с городом вопроса обеспечения безопасного передвижения на электросамокатах. „В сотрудничестве с горуправой и полицией мы приняли решение, что Bolt испытает в районе центра города введение по умолчанию максимальной скорости движения не более 20 км/ч. Первичные результаты данного пилотного проекта станут известны к Иванову дню. После этого мы сможем проанализировать, какое влияние оказало снижение доступной скорости движения на поведение управляющих самокатами людей, и принять дальнейшие решения“, - сказал Лилишенцев.
„Ограничение скорости будет действовать на всех улицах, расположенных в зоне проведения пилотного проекта, на которых отсутствует отдельная полоса для велосипедистов. При наличии велодорожки в качестве предельной скорости сохранится 25 км/ч. Также на самокатах Bolt по-прежнему будет действовать ограничение 15 км/ч рядом с учебными заведениями, на площади Вабадузе и в Старом городе“, - добавил Лилишенцев.
„Стороны продолжат работу над пилотным проектом, касающимся парковки электросамокатов, чтобы начать его реализацию можно было уже в июне. В качестве общего принципа рассматривается рассредоточение парковочных мест с промежутками в 100 метров. Исключение могут составлять центры притяжения, в которых имеется потребность в более крупных или чаще расположенных парковочных местах. В сотрудничестве с предприятием мы сможем координировать этот вопрос в процессе развития проекта. Город также начнет определять и картографировать зоны, в которых можно было бы создать дополнительные места для парковки“, - добавил Свет.
Предельная скорость движения электросамокатов будет снижена в центре Таллинна в зоне Сюдалинн, расположенной в направлении Старого города между бульварами Пыхья, Мере и Рявала, а также улицами Лийвалайа, Техника и Теллискиви. Город со своей стороны определил в качестве приоритета строительство велодорожек, например, все новые улицы будут строиться с велодорожками.
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