28.04.2023, 12:25
Миграция мозгов. Какие страны Европы получают выгоду от приезда украинцев, белорусов и россиян?(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Военное вторжение России в Украину привело к массовой миграции не только спасающихся от бомбежек украинцев, но также жителей России и Беларуси. Страны Европы по-разному оценивают это явление: одни видят в потенциальных переселенцах угрозу безопасности или, как в случае с украинскими беженцами, дополнительные расходы, другие — ценный человеческий ресурс и стимулы для развития экономики. Латвийский Delfi изучил, какие европейские страны больше всего выиграют от нынешней волны миграции и как в Брюсселе относятся к перспективам приезда граждан третьих стран.