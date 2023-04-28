Миграция мозгов. Какие страны Европы получают выгоду от приезда украинцев, белорусов и россиян?

В результате военного нападения России на Украину за год в Европейском союзе зарегистрировались для временной защиты порядка 5 миллионов беженцев. Большинство переселенцев — это женщины с более высоким уровнем образования, по сравнению с другими группами беженцев и населением Украины в целом, отмечается в исследовании ОЭСР. Далеко не всем удается сразу найти работу. Основные причины три: незнание языка страны пребывания, невозможность оставить ребенка (большинство беженок приезжают с детьми), проблемы с подтверждением квалификации (в некоторых странах процесс нострификации занимает до полугода). Тем не менее, интеграция украинских беженцев на европейский рынок труда происходит быстрее, чем в случае с беженцами из других стран, отмечает ОЭСР. В нескольких европейских странах — в Нидерландах, Литве, Эстонии, Великобритании — устроиться на работу смогли уже 40% от прибывших украинцев трудоспособного возраста. Высокие показатели трудоустройства украинцев также в Чехии и Польше (хотя там беженцы чаще устраиваются на временную работу).