Экономика
28.04.2023, 12:25

Миграция мозгов. Какие страны Европы получают выгоду от приезда украинцев, белорусов и россиян?

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Александра Полещук
Delfi.lv
Украинские беженцы на корабле Isabella
Украинские беженцы на корабле Isabella
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Военное вторжение России в Украину привело к массовой миграции не только спасающихся от бомбежек украинцев, но также жителей России и Беларуси. Страны Европы по-разному оценивают это явление: одни видят в потенциальных переселенцах угрозу безопасности или, как в случае с украинскими беженцами, дополнительные расходы, другие — ценный человеческий ресурс и стимулы для развития экономики. Латвийский Delfi изучил, какие европейские страны больше всего выиграют от нынешней волны миграции и как в Брюсселе относятся к перспективам приезда граждан третьих стран.

Украинцы: экономический двигатель

В результате военного нападения России на Украину за год в Европейском союзе зарегистрировались для временной защиты порядка 5 миллионов беженцев. Большинство переселенцев — это женщины с более высоким уровнем образования, по сравнению с другими группами беженцев и населением Украины в целом, отмечается в исследовании ОЭСР. Далеко не всем удается сразу найти работу. Основные причины три: незнание языка страны пребывания, невозможность оставить ребенка (большинство беженок приезжают с детьми), проблемы с подтверждением квалификации (в некоторых странах процесс нострификации занимает до полугода). Тем не менее, интеграция украинских беженцев на европейский рынок труда происходит быстрее, чем в случае с беженцами из других стран, отмечает ОЭСР. В нескольких европейских странах — в Нидерландах, Литве, Эстонии, Великобритании — устроиться на работу смогли уже 40% от прибывших украинцев трудоспособного возраста. Высокие показатели трудоустройства украинцев также в Чехии и Польше (хотя там беженцы чаще устраиваются на временную работу).

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