28.04.2023, 14:20
ТОП зарплат чиновников. Кая Каллас поднялась на второе место. Должны ли госслужащие получать больше?(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если в последние годы ТОП самых высокооплачиваемых чиновников традиционно возглавлял руководитель Транспортного департамента, то теперь ситуация изменилась. Количество чиновников, зарабатывающих более 5000 евро в месяц, значительно выросло, пишет Äripäev.
Министерство финансов публикует заработную плату всех государственных и муниципальных служащих к 1 мая каждого года. Последние данные показывают, что премьер-министр Кая Каллас поднялась в рейтинге на второе место.