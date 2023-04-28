ТОП зарплат чиновников. Кая Каллас поднялась на второе место. Должны ли госслужащие получать больше?

Министерство финансов публикует заработную плату всех государственных и муниципальных служащих к 1 мая каждого года. Последние данные показывают, что премьер-министр Кая Каллас поднялась в рейтинге на второе место.

Заработная плата Каллас увеличилась с 1 апреля в связи с индексацией окладов высших государственных служащих, которая рассчитывается на основе индекса потребительских цен и поступлений социального налога. Таким образом, ее зарплата выросла на 13,9%.