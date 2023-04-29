Новости Эстонии
29.04.2023, 21:07

Какова концентрация пыли на улицах Таллинна из-за строительных работ? Результаты эксперимента впечатляют

 (1)

Проведенные на улицах Таллинна измерения показывают, что концентрация пыли в воздухе, образующейся из-за строительных работ, значительно превышает предельную норму, и это, как пишет издание Eesti Päevaleht, может угрожать здоровью людей.

Избегайте пыльных улиц! В середине апреля Министерство окружающей среды обратилось с таким предупреждением к горожанам. Давно известно, что весной запыленность улиц повышается из-за того, что в дорожной пыли преобладают частицы изношенных шин и щебенки, которую использовали зимой в борьбе с гололедицей. Однако нынешней весной в Таллинне сложилась непростая ситуация в связи с тем, что в центре города из-за прокладки трамвайных путей на нескольких улицах ведутся дорожные работы.

„Идешь словно по пекинским улицам, окутанным смогом!“ - восклицает таллиннец, ежедневно передвигающийся по центру столицы. Пыль со строительных площадок далеко разносится ветром. Неприятно, конечно, когда пыль оседает на волосах и одежде, но ведь она влияет на здоровье, а это уже куда более серьезно.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии