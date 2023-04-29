Какова концентрация пыли на улицах Таллинна из-за строительных работ? Результаты эксперимента впечатляют

Избегайте пыльных улиц! В середине апреля Министерство окружающей среды обратилось с таким предупреждением к горожанам. Давно известно, что весной запыленность улиц повышается из-за того, что в дорожной пыли преобладают частицы изношенных шин и щебенки, которую использовали зимой в борьбе с гололедицей. Однако нынешней весной в Таллинне сложилась непростая ситуация в связи с тем, что в центре города из-за прокладки трамвайных путей на нескольких улицах ведутся дорожные работы.