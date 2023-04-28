Новости Эстонии
28.04.2023, 09:25

Новый виток скандала вокруг НКО „Слава Украине“. Выяснилось, что машины скорой помощи можно ремонтировать намного дешевле

 (32)
Delfi
Йоханна-Мария Лехтме
Йоханна-Мария Лехтме
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

По словам руководителя НКО „Слава Украине“ Йоханны-Марии Лехтме, за ремонт одной машины скорой помощи в Украине они платили около 3500 евро. Но сколько на самом деле стоит ремонт автомобилей во Львове?

В недавнем интервью Лехтме сказала, что было решено ремонтировать машины именно в Украине, поскольку в Эстонии это стоило бы намного дороже. „Если в Эстонии за изготовление одного автомобиля скорой помощи нужно было заплатить 6500 евро, то в Украине была возможность сделать это за 3500 евро, причем за более короткий срок. И мы решили, что автомобили будут доставляться в Польшу, а затем в Украину“, - сказала она.

Первоначально планировалось сотрудничать с фондом All For Victory, но в итоге была выбрана частная компания IC Construction.

„НКО „Слава Украине“ требовались счета за сделанную работу. Нужны были расходные документы, и фирма могла предоставить их нам. Именно так обстояли дела. Не было никакой схемы. Значение имели сроки сборки автобусов скорой помощи и их цена. И прозрачность, что их изготовление обошлось именно в такую сумму“, - аргументировала Лехтме.

Теперь же выясняется, что 3500 евро, которые тратит „Слава Украине“, обычно во Львове ремонт не стоит. Журналисты нашли мастерские, которые даже готовы сделать эту работу бесплатно, а самое дорогое предложение составило 1500 евро. Таким образом выяснилось, что фирма IC Constructions сама не ремонтировала автомобили, и Лехтме не знает, кто реально это делал и за какую цену, пишет Postimees.

Председатель правления „Слава Украине“ Кристо Тохвер сказал на этой неделе ERR, что украинский партнер может задним числом подделать отчеты о расходах. Первая часть аудита НКО „Слава Украине“ должна быть готова в ближайшие недели.

„Исходя из известных на сегодня фактов, особенно сейчас, глядя на этот отчет о прибыли IC Construction, с которым уже очень сложно поспорить, моя оценка такова, что украинский партнер явно обманул Лехтме и НКО „Слава Украине“, заработав на этом совершенно необоснованную прибыль. Эту ситуацию нужно урегулировать“, — сказал Тохвер.

Лехтме пояснила, что соглашение о сотрудничестве с IC Construction было подписано для того, чтобы последняя помогала НКО перевозить вещи через границу и перестраивать т.н. партизанские машины скорой помощи, ремонтировать их. „Руководителем компании являлся Олександр Чернов. Он также был волонтером в All For Victory. Они начали предлагать нам эту услугу переправки наших товаров через границу и восстановления, — сказала Лехтме. — Они вступили в игру, потому что нам нужны были определенные услуги, которые они могли нам предоставить. Нам нужны были счета за эти вещи, и они могли выписывать нам счета“

Если сначала Йоханна-Мария Лехтме, прочитав разоблачение, назвала это гнусной информационной операцией и сказала, что партнеры НКО в Украине герои, то через неделю изменила риторику. В передаче Pealtnägija в прошлую среду она сказал, что чувствует себя обманутой, и поклялась, что ничего не знала о схеме, по которой деньги эстонских жертвователей переводились частной компании.

Прибыль от продаж IC Construction в прошлом году составила 41,7 млн ​​гривен, или около миллиона евро. При этом чистая прибыль составила 9,3 млн гривен, то есть около 250 000 евро. Почти сто процентов оборота компании приходится на НКО „Слава Украине“, говорится в статье.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (32)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии