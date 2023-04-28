Новый виток скандала вокруг НКО „Слава Украине“. Выяснилось, что машины скорой помощи можно ремонтировать намного дешевле

В недавнем интервью Лехтме сказала, что было решено ремонтировать машины именно в Украине, поскольку в Эстонии это стоило бы намного дороже. „Если в Эстонии за изготовление одного автомобиля скорой помощи нужно было заплатить 6500 евро, то в Украине была возможность сделать это за 3500 евро, причем за более короткий срок. И мы решили, что автомобили будут доставляться в Польшу, а затем в Украину“, - сказала она.

Первоначально планировалось сотрудничать с фондом All For Victory, но в итоге была выбрана частная компания IC Construction.

„НКО „Слава Украине“ требовались счета за сделанную работу. Нужны были расходные документы, и фирма могла предоставить их нам. Именно так обстояли дела. Не было никакой схемы. Значение имели сроки сборки автобусов скорой помощи и их цена. И прозрачность, что их изготовление обошлось именно в такую сумму“, - аргументировала Лехтме.

Теперь же выясняется, что 3500 евро, которые тратит „Слава Украине“, обычно во Львове ремонт не стоит. Журналисты нашли мастерские, которые даже готовы сделать эту работу бесплатно, а самое дорогое предложение составило 1500 евро. Таким образом выяснилось, что фирма IC Constructions сама не ремонтировала автомобили, и Лехтме не знает, кто реально это делал и за какую цену, пишет Postimees.

Председатель правления „Слава Украине“ Кристо Тохвер сказал на этой неделе ERR, что украинский партнер может задним числом подделать отчеты о расходах. Первая часть аудита НКО „Слава Украине“ должна быть готова в ближайшие недели.