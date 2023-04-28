Департамент социального страхования начал производить доплаты семейных пособий - в мае деньги поступят на счета

„Поскольку в январе пособия были выплачены по старым, более низким ставкам, Департамент социального страхования сделает дополнительные перечисления всем получателям семейных пособий за январь. В первую очередь выплаты будут осуществлены родителям-одиночкам“, - поясняет руководитель сферы семейных компенсаций Департамента социального страхования Пирьо Кюннапуу. „Поскольку получателей пособий много, то мы будет производить дополнительные выплаты постепенно. Беспокоиться не стоит многодетным семьям и получателям пособий за первого и второго ребенка, они получат полагающуюся им разницу между ставками самое позднее в течение мая“, - добавила она.