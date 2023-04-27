Глава МИД ЭР в Кишиневе: Стабильность и евроинтеграция Молдовы — наш приоритет

По словам Цахна, Молдова ясно выразила желание вступить в Евросоюз и может быть уверена в поддержке этого стремления со стороны Эстонии.

„Этот шаг будет важным для европейской безопасности“, - отметил эстонский министр.

„Молдова — сосед Украины и, естественно, российская агрессия оказывает на нее влияние. Производит впечатление то, как молдавское общество хорошо справляется со всеми вызовами, в том числе и большим числом военных беженцев“, - сказал глава МИД ЭР.

В ходе визита обсуждалось и создание санкционного режима, который позволил бы ввести санкции против прокремлевских лиц и организаций, активно пытающихся дестабилизировать ситуацию в Молдове.