Глава МИД ЭР в Кишиневе: Стабильность и евроинтеграция Молдовы — наш приоритет(3)
Сегодня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна вместе со своими коллегами из Балтийских и Северных стран (формат NB8) находился с визитом в Кишиневе. Целью визита было выразить поддержку Молдове.
По словам Цахна, Молдова ясно выразила желание вступить в Евросоюз и может быть уверена в поддержке этого стремления со стороны Эстонии.
„Этот шаг будет важным для европейской безопасности“, - отметил эстонский министр.
„Молдова — сосед Украины и, естественно, российская агрессия оказывает на нее влияние. Производит впечатление то, как молдавское общество хорошо справляется со всеми вызовами, в том числе и большим числом военных беженцев“, - сказал глава МИД ЭР.
В ходе визита обсуждалось и создание санкционного режима, который позволил бы ввести санкции против прокремлевских лиц и организаций, активно пытающихся дестабилизировать ситуацию в Молдове.