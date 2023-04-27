Новости Эстонии
27.04.2023, 19:34

Глава МИД ЭР в Кишиневе: Стабильность и евроинтеграция Молдовы — наш приоритет

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Маргус Цахна (крайний слева) в Кишиневе
Маргус Цахна (крайний слева) в Кишиневе
ФОТО: LR ARLIETU MINISTRIJA | VÄLISMINISTEERIUM

Сегодня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна вместе со своими коллегами из Балтийских и Северных стран (формат NB8) находился с визитом в Кишиневе. Целью визита было выразить поддержку Молдове.

По словам Цахна, Молдова ясно выразила желание вступить в Евросоюз и может быть уверена в поддержке этого стремления со стороны Эстонии.

„Этот шаг будет важным для европейской безопасности“, - отметил эстонский министр.

„Молдова — сосед Украины и, естественно, российская агрессия оказывает на нее влияние. Производит впечатление то, как молдавское общество хорошо справляется со всеми вызовами, в том числе и большим числом военных беженцев“, - сказал глава МИД ЭР.

В ходе визита обсуждалось и создание санкционного режима, который позволил бы ввести санкции против прокремлевских лиц и организаций, активно пытающихся дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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