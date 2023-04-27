Новости Эстонии
27.04.2023, 20:47

ВИДЕО | Кая Каллас о желании вырусцев: отдельно выделять народность из остальной части маленькой страны несколько странно

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Жители Выру объявили себя коренным народом на местном съезде и хотят добиться автономии в качестве народности вырокесед. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что это решение вызывает у нее вопросы. Она также указала, что раскол общества подкидывает дров в огонь российской пропаганды. По ее словам, россияне надеются дестабилизировать общество за счет разделения.

За желанием добиться автономии также стоит желание громче говорить о расширении зоны полигона Нурсипалу. В субботу Конгресс вырокесед призвал правительство Эстонии и регионов, среди прочего, официально признать как статус коренной народности, так и выруский язык в качестве регионального родного языка Эстонии. Также было предложено решительно включить выруский язык в языковую, образовательную, культурную и медийную политику эстонского государства и самоуправлений. После съезда в Выру прошла большая демонстрация.

Кая Каллас отметила, что вопрос о Нурсипалу снова будет поднят правительством на следующей неделе, когда его обсуждение пройдет в кабинете министров. Она добавила, что Минобороны, в свою очередь, должно разработать пакеты помощи, которые можно предложить в качестве компенсации владельцам земель.

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