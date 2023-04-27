ВИДЕО | Март Хельме обвинил премьера в том, что народ останется с „голым задом“. И предложил Каллас показать „пятую точку“

Темой вчерашнего инфочаса значилось „Положение в стране“.

„Мы спрашивали это и у Министерства иностранных дел, мы спрашивали это и у Министерства финансов: все эти обещания по восстановлению Житомирской области — откуда на это пойдут деньги?“ - спросила Хелле-Мооника Хельме.

Кая Каллас ответила, что восстановление Житомирской области будет вести не одна Эстония, свой вклад внесет и Исландия. К тому же эта работа предоставит возможности эстонским предпринимателям. „Вы же были явно против украинских военных беженцев. Но если у них будет в Украине где жить, работать, ходить в школу и детские сады, то и давление беженцев на европейские границы, в том числе на наши, уменьшится“, - сказала премьер-министр.

Тут вмешался вице-председатель EKRE Март Хельме, который пояснил, что EKRE – не против помощи Украине, но против такой помощи, когда мы „сами будем с голой задницей“.

„Как в части вооружений, так и в другом. Мы против того, чтобы Эстонию русифицировали, потому что большая часть тех, кого называют военными беженцами, это русские с Восточной Украины, которые приехали в Эстонию из России с сомнительными документами. Мы против этого. Вы не против того, чтобы Эстонию русифицировали, а мы против. Это принципиальное различие. Решительно принципиальное различие“, - сказал Хельме.

Помощь Эстонии Житомиру

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас вернулась из Украины, где в ходе визита встретилась с президентом этой страны Владимиром Зеленским именно в Житомире.

Эстония, помимо передачи Украине вооружений на сотни миллионов евро, взяла на себя обязательство помочь восстановить разрушенное войной в Житомирской области. Эстония построит в городе Овруч детский сад и восстановит мост в городе Малин.

МИД ЭР совместно с Министерством экономики подарили Житомиру 12 городских автобусов.

В Таллинне прошли уже два форума, посвященные восстановлению Житомира.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.