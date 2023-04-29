29.04.2023, 12:43
ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Как часто работодатель должен направлять своих работников на проверку здоровья?
ФОТО: ALESSANDRO GUERRIERO | SHUTTERSTOCK
Как часто работодатель должен посылать своих работников на проверку здоровья к врачу по гигиене труда — раз в год или еще чаще?
„Может ли и семейный врач направить меня на прием к врачу по гигиене труда? Если у меня диагностировано профессиональное заболевание, могу ли я продолжать работать на том же самом месте?“ - спрашивает читатель еженедельника Maaleht.