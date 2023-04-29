Новости Эстонии
29.04.2023, 12:43

ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Как часто работодатель должен направлять своих работников на проверку здоровья?

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ALESSANDRO GUERRIERO | SHUTTERSTOCK

Как часто работодатель должен посылать своих работников на проверку здоровья к врачу по гигиене труда — раз в год или еще чаще?

„Может ли и семейный врач направить меня на прием к врачу по гигиене труда? Если у меня диагностировано профессиональное заболевание, могу ли я продолжать работать на том же самом месте?“ - спрашивает читатель еженедельника Maaleht.

Отвечает консультант по рабочей среде Инспекции труда Пирет Кальюла.

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