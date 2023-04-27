Руководитель Coop: эстонскую еду нельзя заменять польским фаршем(10)
Coop разработал стратегию, которая позволяет оказывать масштабную поддержку местным эстонским производителям и потребителям свежих эстонских продуктов питания.
„Проще импортировать замороженный фарш из Польши и молоко из Литвы, но это стало бы смертельным ударом по нашим местным продуктам питания. Coop поставил перед собой задачу продолжить расширять возможности появления в магазинах местных продуктов, чтобы противостоять увяданию местного производства продуктов питания, – сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. – У продавцов есть выбор: фокусироваться на цене, качестве, отечественной продукции, способах производства или чем-то еще, с чего начинается формирование ассортимента. Нашей стратегической целью является создание новых возможностей для местных производителей. Кооперативы Coop ведут переговоры с местными производителями продуктов питания, мы поощряем местных мелких производителей продавать нам свои товары и помогаем им расти. Мы также предпочитаем использовать отечественное сырье в продуктах под собственным брендом Coop“.
Рохтла отметил, что в последнее время давление изменения цен иногда оказывается в целых восемь раз выше обычного: „В этой связи мы нашли решения для обеспечения доступности эстонских продуктов питания. Мы выполняем роль своего рода „привратника“, защищающего потребителя от несправедливого роста цен, но также не поддерживаем давление с целью продажи товаров ниже себестоимости. Евростат указывает, что в кризис, начавшийся в прошлом году, вклад розничных сетей в рост цен был небольшим по сравнению с вкладом производителей продуктов питания. Поэтому необходимо вместе найти компромисс, чтобы покупательная способность потребителей не снижалась“.
Coop все чаще выделяет местные продукты питания в своих буклетах для покупателей, отмечает их на этикетках, ценниках и вывесках в магазинах. Ценность эстонской еды подчеркивается и в ежедневных информационных сообщениях.
Это важно, поскольку ситуация в торговле продуктами питания в Эстонии уже характеризуется сокращением средней продовольственной корзины, преобладанием цен в рамках различных кампаний, а также сокращением ассортимента за счет нишевых и премиальных продуктов. „Планируемое единое повышение налога с оборота идет вразрез с действиями остальной Европы – здесь было бы разумно установить исключение для продуктов питания. В том, что касается акцизных сборов, также стоит идти в ногу с соседними странами, чтобы избежать повторения бума трансграничной торговли. Чтобы оставаться конкурентоспособными, очень важно предоставить эстонским производителям такие же условия поддержки, как и в других странах“, - отметил Рохтла.
В сети магазинов Coop представлен самый широкий выбор эстонской продукции, а, кроме того, здесь также продается больше всего отечественных продуктов питания – более, чем на миллион евро ежедневно. Продажа отечественных продуктов питания в обороте Coop увеличивается и достигла более 60% общего объема продаж. Свежая свинина и говядина в Coop стопроцентно отечественные, как и молоко.
„Самый эффективный способ поддержки жизни в Эстонии – это есть отечественные продукты. Эстонская еда свежая и качественная, а ее транспортировка оставляет лишь небольшой углеродный след. Это также прямо или косвенно поддерживает массу региональных рабочих мест, оставляет налоговые деньги в Эстонии и обеспечивает продовольственную безопасность. Если вы совершаете покупки в Coop, ваши деньги идут на улучшение местной жизни в Эстонии – это является возможным благодаря фокусирующейся на местных сообществах экономической модели Coop“, - подчеркнул Рохтла.
Coop Eesti состоит из 18 местных потребительских кооперативов, которым принадлежит в общей сложности 320 магазинов по всей стране, то есть почти половина вообще всех магазинов в Эстонии. В 2021 году общий оборот кооперативов Coop составил 752 миллиона евро, что делает Coop лидером рынка с почти 25%. В Coop работает более 6000 человек.
Coop реализует общинную экономическую модель, и весь заработанный доход инвестируется обратно в местные сообщества. Доход Coop в 2021 году достиг 30 миллионов евро, и на таком же уровне оказался объем инвестиций в развитие местной деятельности в регионах Эстонии.
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