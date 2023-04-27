Руководитель Coop: эстонскую еду нельзя заменять польским фаршем

„Проще импортировать замороженный фарш из Польши и молоко из Литвы, но это стало бы смертельным ударом по нашим местным продуктам питания. Coop поставил перед собой задачу продолжить расширять возможности появления в магазинах местных продуктов, чтобы противостоять увяданию местного производства продуктов питания, – сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. – У продавцов есть выбор: фокусироваться на цене, качестве, отечественной продукции, способах производства или чем-то еще, с чего начинается формирование ассортимента. Нашей стратегической целью является создание новых возможностей для местных производителей. Кооперативы Coop ведут переговоры с местными производителями продуктов питания, мы поощряем местных мелких производителей продавать нам свои товары и помогаем им расти. Мы также предпочитаем использовать отечественное сырье в продуктах под собственным брендом Coop“.

Рохтла отметил, что в последнее время давление изменения цен иногда оказывается в целых восемь раз выше обычного: „В этой связи мы нашли решения для обеспечения доступности эстонских продуктов питания. Мы выполняем роль своего рода „привратника“, защищающего потребителя от несправедливого роста цен, но также не поддерживаем давление с целью продажи товаров ниже себестоимости. Евростат указывает, что в кризис, начавшийся в прошлом году, вклад розничных сетей в рост цен был небольшим по сравнению с вкладом производителей продуктов питания. Поэтому необходимо вместе найти компромисс, чтобы покупательная способность потребителей не снижалась“.

Coop все чаще выделяет местные продукты питания в своих буклетах для покупателей, отмечает их на этикетках, ценниках и вывесках в магазинах. Ценность эстонской еды подчеркивается и в ежедневных информационных сообщениях.