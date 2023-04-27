Центристы предлагают вдвое увеличить дотацию на школьные обеды

„Молодой растущий организм нуждается в качественном, разнообразном и полноценном питании. Школьный обед – это важный прием пищи. Из-за рекордной инфляции и намерения правительства Партии реформ повысить налоги обеспечивать качество питания в школах на прежнем уровне невозможно. Чтобы школьные обеды продолжали оставаться бесплатными, а также здоровыми и полезными, дотацию на них необходимо увеличить“, – сказал депутат парламента Вадим Белобровцев.

Сейчас государственная дотация на школьные обеды составляет 1 евро в день на ребенка. Также за питание в школах доплачивают местные самоуправления, а иногда и родители. В последний раз соответствующая дотация повышалась в 2018 году (с 0,78 евро до 1 евро), когда правительство возглавляли центристы. Белобровцев добавил, что в нынешней экономической ситуации местные самоуправления вынуждены увеличивать финансирование питания в школах, а иной раз – просить доплатить родителей – так делает, например, город Тарту.

„До сих пор самоуправления гораздо чаще, чем правительство, увеличивали финансирование школьного питания. Однако, перекладывая обязанность поддерживать уровень качества обедов в школах на плечи муниципалитетов, правительство поступает крайне безответственно“, – сказал Белобровцев. „Увеличение дотации также поможет фирмам, предлагающим услугу питания. Сейчас им все сложнее выполнять условия договоров – обеспечивать полноценное, сбалансированное, разнообразное, вкусное и соответствующее возрасту детей питание, учитывать в случае необходимости особые потребности учащихся или аллергию на определенные продукты“, – пояснил Белобровцев.

По данным Института конъюнктуры Эстонии, за последние годы потребительская корзина подорожала на 25%. Белобровцев подчеркнул, что нынешней дотации не хватает даже на приготовление обедов, не говоря уже об их качестве и полезности.