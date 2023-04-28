МНЕНИЕ | Урок истории для Хельме: как Ярослав Мудрый захватил Тарту, а орденом его имени наградили Каю Каллас

На днях президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Эстонии Кае Каллас орден Ярослава Мудрого ІІ степени за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-эстонского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Члены партии EKRE тут же выразили возмущение по этому поводу.

Согласно Повести временных лет Ярослав Мудрый в 1030 году захватил Тарту (Тарбату), основал свою крепость и присоединил южную Эстонию к Киевской Руси. Позднее, говорят нам летописи, после смерти Ярослава Мудрого, в 1061 году пришли местные племена „ссолы“ (представители эстонских племён сакаласцев или сааремасцев) и уничтожили крепость Ярослава, сбросив таким образом властное ярмо Киевской Руси в южной Эстонии.