Мнение
28.04.2023, 07:00

МНЕНИЕ | Урок истории для Хельме: как Ярослав Мудрый захватил Тарту, а орденом его имени наградили Каю Каллас

 
Даешь вместо трех гордых львов на гербе - три салаки!
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Владимир Зеленский вручает Кае Каллас орден имени Ярослава Мудрого
Владимир Зеленский вручает Кае Каллас орден имени Ярослава Мудрого
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Обсуждая историческую роль Ярослава Мудрого в захвате эстонских территорий, Монике и Марту Хельме не нужно останавливаться на половине, следует требовать полной деколонизации эстонской истории и памяти и добиваться восстановления полной исторической справедливости, пишет редактор рубрики мнений RusDelfi Ольга Штраубе.

На днях президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Эстонии Кае Каллас орден Ярослава Мудрого ІІ степени за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-эстонского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Члены партии EKRE тут же выразили возмущение по этому поводу.

Согласно Повести временных лет Ярослав Мудрый в 1030 году захватил Тарту (Тарбату), основал свою крепость и присоединил южную Эстонию к Киевской Руси. Позднее, говорят нам летописи, после смерти Ярослава Мудрого, в 1061 году пришли местные племена „ссолы“ (представители эстонских племён сакаласцев или сааремасцев) и уничтожили крепость Ярослава, сбросив таким образом властное ярмо Киевской Руси в южной Эстонии.

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