28.04.2023, 07:00
МНЕНИЕ | Урок истории для Хельме: как Ярослав Мудрый захватил Тарту, а орденом его имени наградили Каю Каллас
Даешь вместо трех гордых львов на гербе - три салаки!
ФОТО: | Delfi Meedia
Обсуждая историческую роль Ярослава Мудрого в захвате эстонских территорий, Монике и Марту Хельме не нужно останавливаться на половине, следует требовать полной деколонизации эстонской истории и памяти и добиваться восстановления полной исторической справедливости, пишет редактор рубрики мнений RusDelfi Ольга Штраубе.
На днях президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Эстонии Кае Каллас орден Ярослава Мудрого ІІ степени за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-эстонского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Члены партии EKRE тут же выразили возмущение по этому поводу.