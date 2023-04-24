ФОТО | Долгожданный визит: Кая Каллас встретилась с президентом Зеленским в Украине

По словам Каллас, послания, которые Эстония передает Украине, те же самые, о которых говорилось весь прошлый год: Россия должна ответить за свои преступления, Украине нужно помочь вступить в Европейский союз и НАТО, военная помощь Украине прекращаться не должна. Каллас добавила, что хотя Эстония помогает украинцам подготовиться к вступлению в ЕС и НАТО, и от самих украинцев ждут выполнения необходимых условий.

„Важно, чтобы они очень серьезно отнеслись к выданным им семи пунктам (условиям для вступления в Европейский союз - прим. ред.). Скидок не будет“, - сказала Каллас эстонским журналистам в Украине.

Кроме того, Эстония хочет, чтобы украинцы делились с Силами обороны Эстонии опытом, который они приобрели на поле боя.

По сравнению с тем, что было год назад, перспективы вступления Украины в НАТО приобрели большую значимость. И Украина, и НАТО ясно выразили свое желание установить отношения, но остается открытым вопрос, на каких условиях Украина сможет подать заявку на членство. 31 страна единодушно заявляет, что государство, находящееся в состоянии войны, не может быть принято в альянс. Есть и разногласия по поводу того, можно ли предоставлять воюющей стране „дорожную карту“ для вступления в организацию. Более того: какими могли бы быть эти шаги для Украины.

На саммите НАТО в Вильнюсе грядущим летом Эстония намерена стать одной из стран, возглавляющих дискуссию о создании „дорожной карты“ для вступления Украины в альянс.

Каллас: не переоценивайте весеннее наступление

По словам премьер-министра, союзники Украины должны помочь украинцам выиграть все сражения, и нужно поддержать и предстоящее крупное контрнаступление. В то же время, отметила Каллас, нельзя упускать из виду более важную цель - победу в войне. Было бы неправильно рассматривать весеннее наступление как часть уравнения, где с одной стороны - успех или поражение, а с другой - подведение некой черты под конфликтом, сказала Каллас.