Взрослые дети в отчаянии: „Мама сказала, что нет смысла копить ради прибавки к пенсии, и что в старости я буду ее опорой“(13)
Некоторые дети, повзрослев и опасаясь, что родители после выхода на пенсию не смогут на нее прожить, уже сейчас стали откладывать деньги для матерей и отцов, пишет еженедельник Maaleht.
„Маме до пенсии осталось чуть больше десяти лет. Она не думает о том, чтобы каждый месяц хотя бы немного откладывать с зарплаты, тратит все до цента. В прошлом году, сняв деньги со второй ступени, вообще собиралась купить квартиру, но купила трактор-газонокосилку и сделала ремонт в прихожей“, - сказала Катрийн (26), которая волнуется не только из-за того, что доставшийся от предков дом постоянно требует ремонта, но и из-за необходимости оплачивать взятый в лизинг автомобиль. Младшие сестры Катрийн учатся в университете, и мать по мере сил помогает им финансово.