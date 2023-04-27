Сын сказал: „Мама, мы горим!“ и упал. В Саку дотла сгорел дом, семья и 17 собак остались без крыши над головой

„Причина возгорания выясняется“

Хозяйке сгоревшего дома удалось дозвониться только поздно вечером.

„Вот сейчас приехали пожарные и сносят остатки того, что было нашим домом. Ни одной стены не осталось. Ни одной. Все сгорело. Полностью. Дотла. Я не знала, что так легко горят дома“, — не сдерживает эмоции Анна.

Вчера утром произошел сильнейший пожар на улице Линну в селе Метсанурме Сакуской волости. Почти полностью уничтожен двухэтажный дом. Спасательный департамент прокомментировал RusDelfi, что 26 апреля в 08:41 поступило сообщение о возгорании. „Когда прибыли спасатели, здание горело открытым огнем, но, к счастью, 5 детей и один взрослый, находившиеся в доме, смогли выбраться самостоятельно. Двое детей на скорой помощи доставлены в больницу для медицинского освидетельствования, — отметили в департаменте. — К 11:18 спасатели локализовали возгорание, после чего приступили к поиску последних очагов возгорания. Причина возгорания выясняется“.

Анна рассказывает про случившееся, а голос дрожит: „Честно сказать, было как в фильме ужасов. Настолько все быстро! Мгновенно“.

Помочь семье можно по реквизитам ниже:

EE872200221048896767

Anna Moissejeva

Selgitus: Annetus