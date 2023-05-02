Новости Эстонии
02.05.2023, 07:15

Россия усматривает в деятельности расположенных в Таллинне и Риге центров НАТО опасность для себя. Чем занимаются центры?

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Коллаж
Коллаж
ФОТО: Delfi Meedia

По словам Пеэтера Тали (Eesti 200), работавшего заместителем директора Центра стратегической коммуникации НАТО, деятельность специализированных центров давно не дает России покоя, на них пытаются воздействовать с помощью информационных атак.

В распоряжении издания Eesti Päevaleht имеются подготовленные в 2021 в Кремле документы, раскрывающие планы России по влиянию на общество стран Балтии. Так, например, стратегической целью названо формирование у политической и военной элиты Эстонии дружественных по отношению к России настроений, а также повышение евроскепсиса.

Документы содержат список прямых угроз для России, исходящих от расположенного в Таллинне Центра по сотрудничеству в сфере кибербезопасности НАТО и расположенного в Риге Центра стратегической коммуникации НАТО. Нарратив Кремля состоит в том, что эти центры руководят кибер- и информационными операциями, направленными против России.

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