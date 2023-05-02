Россия усматривает в деятельности расположенных в Таллинне и Риге центров НАТО опасность для себя. Чем занимаются центры?

В распоряжении издания Eesti Päevaleht имеются подготовленные в 2021 в Кремле документы, раскрывающие планы России по влиянию на общество стран Балтии. Так, например, стратегической целью названо формирование у политической и военной элиты Эстонии дружественных по отношению к России настроений, а также повышение евроскепсиса.

Документы содержат список прямых угроз для России, исходящих от расположенного в Таллинне Центра по сотрудничеству в сфере кибербезопасности НАТО и расположенного в Риге Центра стратегической коммуникации НАТО. Нарратив Кремля состоит в том, что эти центры руководят кибер- и информационными операциями, направленными против России.