ФОТО | Силы обороны Эстонии закупят у финской компании снайперские винтовки на 40 млн евро(31)
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал контракт с финской компанией Sako на поставку Силам обороны и Кайтселийту новых снайперских винтовок калибра 8,6 мм.
Новое оружие - это модификация ранее использовавшейся снайперской винтовки, но с более стабильными и точными характеристиками стрельбы по сравнению со старой моделью. Стоимость рамочного договора составляет 40 миллионов евро сроком на семь лет.
В рамках первого заказа будет поставлено около 70 единиц оружия. Новое оружие получат 1-я и 2-я пехотные бригады Сил обороны и Кайтселийт.
Ожидаемая дата поставки нового снайперского оружия - 2024 год.
„Sako TRG M10 имеет мировую известность и широкое распространение, используется, в частности, в соседних с нами странах. Например, Швеция недавно объявила о приобретении аналогичной конфигурации в дополнение к другим видам оружия Sako. Это хорошо отработанная система, находящаяся в активном производстве“, - говорит Рамиль Липп, специалист по оружию в RKIK.
Ранее Силы обороны использовали снайперские винтовки TRG 42 калибра 8,6 мм от того же производителя оружия. Оружие выигравшего тендер производителя - это усовершенствованная модификация ранее состоявшей на вооружении снайперской винтовки, более эргономичная, более стабильная и более точная, чем старое оружие.
Например, оружие оснащено глушителем звука, оптическим и тепловизионным прицелами, что позволяет эффективно действовать в различных погодных условиях и при различном освещении. Кроме того, оружие имеет модульную конструкцию, что позволяет пользователю собирать оружие с большим удобством.
Оружие для уничтожения важных целей
Главный специалист по вооружению Сил обороны майор Ристо Пяртель говорит, что задача снайперов - уничтожать высокоприоритетные цели, оставаясь при этом незамеченными.
„С помощью новых винтовок, оснащенных самым современным оборудованием, таким как глушители и термоприцелы, можно делать все это в любое время дня и ночи. Помимо высокой точности, оружие должно быть прочным, а также максимально компактным и легким“.
Система оружия позволит вести стрельбу на большие расстояния, до 1500 метров.
„Мы хотели бы поблагодарить Центр оборонных инвестиций за оказанное нам доверие. Мы рады, что RKIK выбрал нашу снайперскую винтовку, которая отвечает высоким критериям, установленным конечным пользователем. Для компании Sako важно, что наша продукция широко ценится профессионалами во всем мире, и недавно подписанное рамочное соглашение еще раз доказывает это“, - сказал генеральный директор компании Sako Ltd Юха Алхоноя.
Конкуренция в тендере была очень жесткой, и в финальный раунд было подано в общей сложности пять заявок, причем Sako стала лучшим участником тендера в категории требуемой мощности. Ранее в этом году в Сиргала проводились испытательные стрельбы для проверки оружия различных участников тендера, в которых участвовали компании Sako, Haenel, Unique Apline и Desert Tech.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.