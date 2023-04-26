Певкур в Варшаве: на саммите в Вильюнсе нужно утвердить новые оборонные планы НАТО, страны должны увеличить свои расходы на оборону
„Из Вильнюса нужно отправить сильный сигнал по сдерживанию России, - заявил сегодня министр обороны Ханно Певкур. - Это означает создать новые планы обороны, привести войска в высокую степень готовности для реализации этих планов, заранее разместить боеприпасы и ввести ротационную модель противовоздушной обороны. Для этого потребуется увеличить расходы на национальную оборону“.
Сегодня министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) принял участие во встрече министров обороны стран „бухарестской девятки“ - B9 - в Варшаве. Они обсудили перспективы помощи Украине и согласовали позиции стран в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля.
„Все европейские министры обороны от Балтийского до Черного моря согласились на встрече, что из Вильнюса должен прозвучать сильный сигнал для сдерживания России и реализации на практике модели сдерживания НАТО, согласованной на саммите в Мадриде. Это означает создать новые планы обороны, привести войска в высокую степень готовности для реализации этих планов, заранее разместить боеприпасы и ввести ротационную модель противовоздушной обороны. Для этого потребуется увеличить расходы на национальную оборону, которые уже значительно превышают двухпроцентный уровень оборонных бюджетов в ряде стран В9“, - сказал министр обороны.
Война - это не спринт
„В прогрессе Украины до сих пор решающее значение имели поддержка и единство союзников, но эта война - не спринт, а марафон, в котором мы не можем измерять наш прогресс прошлыми целями и действиями. Для всех нас есть одна окончательная мера успеха - победа Украины, которая еще не достигнута“, - добавил Певкур.
Участники также обсудили важность политики открытых дверей НАТО и движение Украины к европейской и евроатлантической интеграции.
„Позиция Эстонии здесь твердая - на Вильнюсском саммите Киеву должен быть дан четкий сигнал и обозначена перспектива того, как будет происходить дальнейшее движение Украины к членству в НАТО“, - сказал Певкур.
В принятом на встрече совместном заявлении министры обороны однозначно осудили продолжающиеся военные действия России в Украине и подчеркнули важность сохранения политического единства и усиления военной помощи Украине.
„Мы приняли решение об отправке Украине одного миллиона минометов в течение следующего года в рамках деятельности Европейского фонда финансовой поддержки, но для того, чтобы это произошло, нам необходимо наращивать наши усилия“, - поделился Певкур.
В совместном заявлении также подчеркивается необходимость повышения потенциала оборонной промышленности.
„Кроме того, нам необходимо усилить возможности совместного финансирования и закупок для поддержки Украины, но также и для восполнения возможностей тех стран, которые уже направили свои вооружения в Украину. Необходимо принимать решения на государственном уровне, чтобы найти деньги и запустить оборонную промышленность“, - сказал министр обороны.
На встрече присутствовали министры обороны Эстонии, Литвы, Словакии, Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии, а также заместители министров Латвии и Чехии. Кроме того, в качестве гостя присутствовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, а также заместитель генерального секретаря НАТО по операциям Томас Гоффус, который присутствовал на встрече онлайн.
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