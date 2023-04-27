Обманули дважды: женщина потеряла огромную сумму, пытаясь вернуть переведенные мошенникам деньги

В полицию обратилась жительница города Кунда, которая нашла на сайте с названием Binance возможность заработать на криптовалюте.

Женщина разместила на сайте свои личные данные, после чего ей позвонил мошенник с зарубежного номера, представился сотрудником Binance и попросил перечислить криптовалютной бирже 200 евро. Вскоре он еще раз обратился с просьбой перевести деньги, но женщина отказалась.

Для возврата денег мошенник попросил открыть на сайте blockchain.com электронный кошелек, на который женщина должна была перевести 500 евро, что она и сделала. Женщина, пытаясь вернуть деньги, осуществила выплаты в размере 8500 евро.

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