Обманули дважды: женщина потеряла огромную сумму, пытаясь вернуть переведенные мошенникам деньги(7)
Сотрудники Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пострадала 61-летняя женщина.
В полицию обратилась жительница города Кунда, которая нашла на сайте с названием Binance возможность заработать на криптовалюте.
Женщина разместила на сайте свои личные данные, после чего ей позвонил мошенник с зарубежного номера, представился сотрудником Binance и попросил перечислить криптовалютной бирже 200 евро. Вскоре он еще раз обратился с просьбой перевести деньги, но женщина отказалась.
Для возврата денег мошенник попросил открыть на сайте blockchain.com электронный кошелек, на который женщина должна была перевести 500 евро, что она и сделала. Женщина, пытаясь вернуть деньги, осуществила выплаты в размере 8500 евро.
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