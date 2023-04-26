Водитель немецкой машины на эстонско-российской границе едва избежал уголовного дела

25 апреля эстонские пограничники проверили на КПП Лухамаа легковой автомобиль с немецкими номерами, который намеревался выехать из Эстонии в Россию.

При проверке обнаружилось, что предъявленные водителем права на управление транспортным средством поддельные.

Так как водитель согласился оплатить процессуальные расходы и вместо наказания в виде штрафа — уплатить в государственную казну денежное взыскание в сумме 500 евро, то уголовное дело возбуждать не стали.

Водительское удостоверение с признаками подделки было изъято на хранение, а водитель после завершения всех процедур отправлен обратно в Эстонию.





