Государство может экономить на пособиях десятки миллионов. Что этому мешает?(4)
Основанные на анализе данных и автоматизированные решения по выдаче пособий позволили бы повысить эффективность государства и направить бюджетные средства тем, кто действительно в них нуждается. Однако, как пишет Центр мониторинга развития в своем ежегоднике, для автоматизации пособий существует ряд преград.
В Эстонии насчитывается порядка тысячи разных баз данных. Объединив их между собой, а также с базами данных предприятий, государство могло бы получить информацию, необходимую для назначения пособий, без необходимости требовать от человека предоставления заявлений или иных документов. Это также помогло бы сделать пособия более целевыми.
Например, во время разразившегося прошлой осенью энергетического кризиса на пособия на электричество, газ и отопление в бюджете было выделено порядка 150 миллионов евро. Пособия напрямую вычитались из счетов за энергию, но при этом они выплачивались всем домохозяйствам Эстонии, в т.ч. и тем, кто в этом напрямую не нуждался. Если бы пособия были автоматизированными и целевыми, то государство компенсировало бы расходы тем домохозяйствам, которые в этом в действительности нуждались, т. е. чей доход был ниже определенного уровня. Выявить такие домохозяйства помог бы алгоритм.
„Если предположить, что расходы на энергию распределены между домохозяйствами равномерно, и пособия не будут выплачены домохозяйствам, зарабатывающим более 1000 евро на одного члена, то государство смогло бы сэкономить 1/3 от запланированной в бюджете суммы, что составляет порядка 46 миллионов евро. Эти средства можно было бы использовать в здравоохранении, образовании или для попечительских услуг“, – привела пример руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов.
Хотя на первый взгляд переход на пособия, основанные на автоматизированной обработке данных, может показаться простым, для этого есть ряд преград.
В ежегоднике Центр мониторинга развития отмечает, что при внедрении автоматизированных пособий такого типа в первую очередь необходимы законные основания. Соответствующий законопроект уже передан в производство Рийгикогу. После этого необходимо будет создать основания и в закон, регулирующий данное пособие.
Помимо этого, государство должно убедиться, что для принятия автоматизированных решений собрано достаточно данных. Необходимо описать риски и оценить, как можно их сократить. Наконец, необходимо создать возможности для того, чтобы люди могли получить информацию по принятым автоматически решениям и при необходимости оспорить их.
По мнению Центра мониторинга развития, важными проблемами являются наличие необходимых данных и их надежность. Так, данные о месте жительства человека в государственном регистре народонаселения зачастую неточные, что не позволяет автоматизировать зависящие от этой информации решения. Также у государства нет информации о точном составе домохозяйств, но именно доход на одного члена домохозяйства – это наиболее распространенный и справедливый показатель для расчета уровня благосостояния.
„О внедрении распределяемых в соответствии с анализом данных пособий нельзя говорить обобщенно. Мы должны определить, какие именно пособия в будущем можно было бы назначать автоматически, и после этого установить, есть ли необходимые данные в государственных базах данных и достаточно ли они надежны. Если нет, то мы должны искать другие решения. Например, для получения пособия человек будет обязан самостоятельно следить за тем, чтобы данные о нем в государственных регистрах были точны“, – сказала Данилов. По ее словам, например, качество данных о месте жительства в регистре народонаселения могло бы существенно повыситься, если бы пособия на компенсацию энергии выплачивались только на жилье по зарегистрированному в регистре адресу.
В новом ежегоднике Центра мониторинга развития можно прочитать о направлениях развития высшего образования в Эстонии и возможных решениях нехватки финансирования высшего образования. Заключения основаны на докладах по соответствующим исследованиям, завершенным центром в 2022 году. Помимо этого, в ежегоднике рассматриваются возможности того, как повысить частоту использования информации, находящейся в базах данных публичного сектора, а также роль данных в обществе будущего. Ежегодник также представляет обзор долгосрочного влияния развязанной Россией войны в Украине на Эстонию.
С ежегодником Центра мониторинга развития можно ознакомиться на эстонском языке здесь.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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