Государство может экономить на пособиях десятки миллионов. Что этому мешает?

В Эстонии насчитывается порядка тысячи разных баз данных. Объединив их между собой, а также с базами данных предприятий, государство могло бы получить информацию, необходимую для назначения пособий, без необходимости требовать от человека предоставления заявлений или иных документов. Это также помогло бы сделать пособия более целевыми.

Например, во время разразившегося прошлой осенью энергетического кризиса на пособия на электричество, газ и отопление в бюджете было выделено порядка 150 миллионов евро. Пособия напрямую вычитались из счетов за энергию, но при этом они выплачивались всем домохозяйствам Эстонии, в т.ч. и тем, кто в этом напрямую не нуждался. Если бы пособия были автоматизированными и целевыми, то государство компенсировало бы расходы тем домохозяйствам, которые в этом в действительности нуждались, т. е. чей доход был ниже определенного уровня. Выявить такие домохозяйства помог бы алгоритм.

„Если предположить, что расходы на энергию распределены между домохозяйствами равномерно, и пособия не будут выплачены домохозяйствам, зарабатывающим более 1000 евро на одного члена, то государство смогло бы сэкономить 1/3 от запланированной в бюджете суммы, что составляет порядка 46 миллионов евро. Эти средства можно было бы использовать в здравоохранении, образовании или для попечительских услуг“, – привела пример руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов.

Хотя на первый взгляд переход на пособия, основанные на автоматизированной обработке данных, может показаться простым, для этого есть ряд преград.

В ежегоднике Центр мониторинга развития отмечает, что при внедрении автоматизированных пособий такого типа в первую очередь необходимы законные основания. Соответствующий законопроект уже передан в производство Рийгикогу. После этого необходимо будет создать основания и в закон, регулирующий данное пособие.