Кая Каллас о сокращении пособия для многодетных: зависимость рождаемости от пособий нигде в мире не прослеживается

Танель Кийк задал премьер-министру Кае Каллас вопрос, касающийся демографического кризиса и сокращения семейных пособий.

Как пояснила Каллас, по сравнению с 2022 годом пособия остаются все-таки довольно значительными. В Эстонии семейные пособия и пособия на детей — одни из самых больших в Европе.

Что касается демографического кризиса, то рождаемость падает везде. „Вы ставите знак равенства между пособиями и рождаемостью, однако нигде в мире такая зависимость не прослеживается“, - сказала она.

„С чем согласны все — и те, у кого один или два ребенка, и те, у кого большие семьи, - необходимо предоставлять больше услуг. Дети должны получать образование, посещать кружки по интересам, заниматься другими делами“, — добавила премьер-министр.

Как сказала Каллас, скорректированы размеры тех пособий, которые были слишком большими. „Мы задним числом признаем недействительным плавное прекращение выплаты пособий, которое ставило в неравное положение тех, у кого двое детей“, — пояснила премьер-министр, по словам которой немаловажен тот факт, что по сравнению с 2022 годом пособие семье, воспитывающей от трех до шести детей, выросло на 150 евро, и пособие семье, воспитывающей семь и более детей, — на 250 евро. „В любом случае пособия выросли, но рост оказался не таким большим и непропорциональным по сравнению с первым и вторым ребенком“, — сказала Каллас, еще раз повторив, что семьи, в которых от трех до шести детей, и семьи, в которых растет семь и более детей, получат на 37% больше денег, чем в 2022 году.

Каллас пояснила, что средства, полученные, за счет уменьшения детских пособий будут направлены нуждающимся. Во-первых, пособие на первого и второго ребенка увеличилось с 60 до 80 евро, во-вторых, будут увеличены пособия для нуждающихся, пособия для детей с редкими заболеваниями, больше услуг станут предлагать детям с инвалидностью, изменится порядок выплаты пенсии по случаю потери кормильца.