ВИДЕО | Загадочная находка на пляже в Пирита: историческая лодка или часть причала?

Предполагаемый остов лодки обнаружили на пляже две недели назад. Пиритаская управа, обозначив находку заградительной лентой, просила прогуливающихся по берегу моря людей не трогать ее. Оценить находку должны были специалисты по охране исторических памятников.

„Из Департамента охраны памятников старины сообщили, что находка их не интересует, так как не является объектом, представляющим историко-культурную ценность. Департамент затруднился ответить, что это такое“, - сказала сегодня Delfi пресс-секретарь управы Пирита Кристель Дитман.

Было принято решение о том, что находку нужно выкопать. „К нашему удивлению извлекли нечто примерно такого же размера, что виднелось из-под песка“, - сказала Дитман. Находку увезли с пляжа и сдали в утиль.

Кристель Дитман, отвечая на вопрос, не поступало ли сообщений от горожан, что именно обнаружилось на берегу моря, сказала, что люди предположили, что это могла быть часть конструкции лодочного причала.

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