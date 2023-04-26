Жители Пыхья-Таллинна жалуются на неприятный запах
В этом году по государственному инфотелефону 1247 уже 180 раз поступали сообщения о распространении неприятного запаха в Таллинне, 147 из таких сообщений поступило из северного района столицы. Для измерения качества воздуха на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне была установлена станция мониторинга. Если результаты измерения покажут, что выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух превышает установленную норму, то Департамент окружающей среды потребует принять меры по уменьшению выбросов.
Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра уточнил, что с сегодняшнего дня мобильная станция мониторинга в Пыхья-Таллинне будет измерять количество сероводорода и летучих органических веществ в атмосферном воздухе. „Если количество загрязняющих веществ в воздухе превысит допустимые нормы и это будет связано с работающими в этом районе предприятиями, то будет необходимо принять меры для уменьшения загрязнения воздуха“, - сказал Вакра. „При необходимости мы можем предъявить предприятию дополнительные требования, пересмотреть условия экологического разрешения или возбудить дело о проступке“.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, неприятный запах сильно беспокоит местное население, а с начала года участились сообщения о неприятном запахе и в адрес районной администрации. „Активное обращение граждан по телефону государственной информации 1247 дало много ценной информации. Я благодарна, что общественность сплочена и выступает за то, чтобы узнать причины“, - сказала старейшина района. По словам Пихлап, районная администрация в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды давно пытается найти различные способы мониторинга неприятных запахов, а установка станции мониторинга в проблемной зоне является важным шагом.
Райнер Вакра уточнил, что место расположения станции мониторинга было выбрано с учетом локации промышленных предприятий, деятельность которых ранее вызывала неприятный запах. „Точка измерения находится почти в 500 метрах от промышленной зоны Пальяссааре. Нам неоднократно поступали сообщения о распространении неприятного запаха в окрестностях этой промзоны“, - пояснил гендиректор.
Сотрудники Департамента окружающей среды и Эстонского центра исследований окружающей среды будут следить за результатами мониторинга и анализировать их. „В случае высокого уровня загрязнения и появления неприятного запаха мы планируем брать дополнительные пробы и анализы из источников выбросов. В таких случаях мы возьмём пробы летучих органических соединений, сероводорода и пахучих веществ, проведём анализ результатов и сравним их с тем, что указано в экологических разрешениях“, - сказал генеральный директор Департамента окружающей среды.
Стоимость кампании мониторинга составляет более 10 000 евро. Деньги на кампанию выделены из средств Министерства окружающей среды. Кроме того, Эстонский центр исследований окружающей среды установил датчик сероводорода на станции мониторинга, которая расположена на территории Департамента окружающей среды по адресу Копли 76. Датчик сероводорода позволит дополнительно оценить качество воздуха и концентрацию загрязняющих веществ.
Станция мониторинга будет находиться в этом районе продолжительное время, чтобы на результаты измерений не могли повлиять временные изменения в деятельности местных предприятий или, например, направление ветра.
Результаты измерений мобильной станции мониторинга доступны на странице качества атмосферного воздуха в Эстонии.
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