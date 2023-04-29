„Жена клиента уехала в Краснодар, там ее убили. Пришлось ехать туда“. Как работают детективы в Эстонии

Тальво Лаанойя – детектив. Точнее, он профессионально занимается всем тем, чем обычно занимается детектив: собирает досье, ищет людей и раскрывает преступления. В Эстонии нет закона, регулирующего детективные услуги, в то время как сыскная деятельность и вовсе запрещена. В статье 137 Пенитенциарного кодекса говорится, что слежка за человеком может обернуться штрафом, а в худшем случае – тюремным заключением на срок до трех лет. Это значит, что шпионить и тайно фотографировать людей, а также проникать в их дома и устанавливать „жучки“ – нельзя. А вот искать информацию в открытых источниках – например, в гугле и социальных сетях – можно. Именно этим и занимается Лаанойя уже больше 20 лет.