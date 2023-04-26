Norstat: резкое падение популярности Партии реформ приостановилось

Указанные цифры, обнародованные 26 апреля, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 27 марта по 24 апреля были опрошены 4000 граждан Эстонии 18 лет и старше.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 21 марта по 17 апреля) поддержка Партии реформ снизилась на 0,1 процентного пункта. Как отмечают аналитики Norstat, можно считать, что резкий спад рейтинга возглавляющей правительство партии, длившийся пять недель, приостановился.