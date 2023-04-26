В реке найден полуразложившийся труп. Возможно, это мужчина, напавший с ножом на свою сожительницу

„На трупе имеются признаки сильного разложения, и сейчас невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, кто этот человек. Но, судя по одежде, некоторым признакам и по тому, где было обнаружено тело, у полиции есть основания полагать, что речь идет о Хеларе, который пропал в декабре прошлого года, совершив тяжкое преступление“, - сказал руководитель следственного отдела Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль.

Личность человека и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

24-летний Хелар пропал после того, как 14 декабря прошлого года он, находясь в квартире квартирного жилого дома в Сууре-Яани, ударил ножом свою сожительницу. После этого он выпрыгнул из окна и пропал. Полиция еще несколько месяцев назад высказала предположение, что молодой человек может быть мертв, однако в связи с этим случаем остается много вопросов.

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