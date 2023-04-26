Легендарная фабрика Standard сменила владельца. Энн Вескимяги уходит из мебельного бизнеса

„Standard — экспортно-ориентированная компания с сильным брендом и выдающейся историей, у которой появится новая бизнес-модель. Мы строим компанию, которая способствует автоматизации производства, сотрудничеству с ведущими дизайнерами и развитию услуг, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов“, — пояснил член правления Standard AS Джонатан Карьюс.

„Я рад, что Standard AS со своей 78-летней историей продолжит работать и что мебельный бизнес компании нашел владельца на основе эстонского капитала, хотя заинтересованные лица были из многих уголков Европы. У нового владельца есть опыт построения успешного бизнеса и сильное желание внести свой вклад в мебельную промышленность Эстонии, — сказал член совета компании Энн Вескимяги. - В результате сделки я уйду из мебельного бизнеса и в будущем сосредоточусь на девелопменте недвижимости“.