Легендарная фабрика Standard сменила владельца. Энн Вескимяги уходит из мебельного бизнеса(9)
У мебельного производителя Standard появится новый крупный собственник - фирма Green Estonia OÜ, основанная на эстонском капитале. Фирма продолжит производство с обновленной концепцией на фабрике в Козе и сосредоточится на производстве офисной мебели. Энн Вескимяги уходит из мебельного бизнеса, передают „Деловые Ведомости“.
„Standard — экспортно-ориентированная компания с сильным брендом и выдающейся историей, у которой появится новая бизнес-модель. Мы строим компанию, которая способствует автоматизации производства, сотрудничеству с ведущими дизайнерами и развитию услуг, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов“, — пояснил член правления Standard AS Джонатан Карьюс.
„Я рад, что Standard AS со своей 78-летней историей продолжит работать и что мебельный бизнес компании нашел владельца на основе эстонского капитала, хотя заинтересованные лица были из многих уголков Европы. У нового владельца есть опыт построения успешного бизнеса и сильное желание внести свой вклад в мебельную промышленность Эстонии, — сказал член совета компании Энн Вескимяги. - В результате сделки я уйду из мебельного бизнеса и в будущем сосредоточусь на девелопменте недвижимости“.
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