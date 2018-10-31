ЧП и криминал
26.04.2023, 09:35

ФОТО и ВИДЕО | В Маарду произошел крупный пожар: загорелся жилой дом

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Põleng Maardus
Põleng Maardus
ФОТО: Kirill Nesterov, Facebook Ezdunõ | Erakogu

Вчера в 21:23 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Когре в Маарду горит жилой деревянный дом, из которого уже вырываются языки пламени, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению, предотвратив распространение огня на соседние дома, однако рядом с домом загорелись две садовые постройки.

По предварительной информации, из дома самостоятельно смогли выйти трое детей и один взрослый, пострадавших в результате пожара нет.

Спасатели отреагировали на вызов значительными силами, так как существовала опасность распространения огня на близлежащие строения.

Пожар был локализован в 23:17. Причину возгорания установит следствие.

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