Управа Пыхья-Таллинна ищет на Штромку оператора летнего кафе

„Желаем найти оператора кафе по адресу Пельгуранна, 58, где находится площадка с красивым видом на море, отлично подходящая для летнего кафе. Приглашаем предпринимателей участвовать в конкурсе, чтобы посетители одного из самых популярных пляжей города могли еще приятней провести там время“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.