В пожаре в жилом доме в Нарве погибла пожилая женщина
25 апреля в 20:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Нарве горит квартира, в которой предположительно находится человек.
Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к поиску людей в доме и их эвакуации. В 20:17 в квартире на втором этаже было найдено тело пожилой женщины.
Причина возгорания будет установлена в ходе расследования.
Спасатели напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Кроме того, с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях с твердотопливными источниками тепла.
В этом году в пожарах погибли 16 человек, два из которых в Ида-Вирумаа.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.