В ЮАР хотят выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Туда на саммит БРИКС приглашен Путин

Согласно изданию, власти ЮАР приняли это решение из-за „несправедливого отношения МУС к некоторым странам“.

„Мы считаем, что вопрос о несправедливом отношении [суда] следует должным образом обсудить, тем не менее правящая партия еще раз решила, что [стране] следует выйти [из МУС]“, — заявил Сирил Рамафоса на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР пишет, что окончательное решение о выходе страны из МУС еще должен принять национальный парламент, в котором у правящей партии в нижней палате есть большинство.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В августе 2023 года в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, на который приглашен Владимир Путин. В связи с этим власти страны обещали провести консультации с Россией, поскольку любая страна, признающая юрисдикцию Международного уголовного суда, должна исполнять его решения, в том числе выдавать в Гаагу людей, на арест которых выписан ордер.

Прецедент уже был: в 2015 году в ЮАР прилетел президент Судана Омар аль-Башир, на арест которого МУС выдал ордер. Местный суд запретил аль-Баширу покидать страну на время рассмотрения вопроса об экстрадиции, однако уже на следующий день президент Судана вернулся в свою страну — правоохранительные органы ЮАР не препятствовали ему в этом. Позднее власти страны пытались выйти из МУС, однако Верховный суд тогда признал это решение неконституционным, пишет IBT.