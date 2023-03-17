Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. МИД РФ: решения МУС „не имеют никакого значения“

Несколько дней назад газета The New York Times написала, что МУС откроет два дела против России. Помимо дела о депортации детей, по утверждению источников издания, будет открыто дело из-за намеренных ударов по гражданской инфраструктуре. Официально о втором деле в суде пока не объявляли.

„Мировые лидеры три раза подумают, прежде чем пожать ему [Путину] руку или сесть с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности“, — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что его ведомство передало в МУС более 40 томов материалов о незаконной депортации детей из Украины. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что ордер на арест Путина — „это только начало“.

„Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными“, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал про ордер „нет нужды объяснять, где пригодится эта бумажка“, сопроводив пост эмодзи туалетной бумаги. Мария Львова-Белова, комментируя свой ордер, заявила: „Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны“. Лично Путин комментариев пока не давал.

Президента РФ подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, которая, по версии следствия, происходила „как минимум с 24 февраля 2022 года“. В суде заявили о наличии „разумных оснований“ полагать, что Путин несет личную ответственность за это. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Власти РФ не отрицали перемещение детей с украинских территорий, объясняя это необходимостью „перевоспитания“.

Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории стран, которые ратифицировали Римский статут — при этом обвиняемый может быть гражданином любой страны. Украина Римский статут не ратифицировала, однако Киев отдельно признал юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида, совершенных на территории страны с декабря 2023 года. Юрисдикция суда в случае Украины при этом не распространяется на преступления агрессии — то есть руководству РФ нельзя будет предъявить обвинения непосредственно за сам факт вторжения.

Владимир Путин стал шестым главой государства, попавшим под международное уголовное расследование

Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на юриста, главу международной правозащитной группы „Агора“ Павла Чикова.

Первым в истории главой государства, представшим перед Международным уголовным судом, в 2011 году стал президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. Его обвинили в преступлениях против человечности, совершенных в ходе вооруженного конфликта в стране в 2010-2011. Через 8 лет, в 2019 году, Гбагбо был оправдан.

Будущий президент Кении Ухуру Кениата обвинялся Международным уголовным судом в совершении преступлений против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007–2008 годах. В 2014 года эти обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

Президент Судана Омар аль-Башир находится под стражей в своей стране с 2019 года и ожидает выдачи в Гаагу. Международный уголовный суд обвиняет его в организации и проведении геноцида.

Первым осужденным главой государства стал президент Либерии Чарльз Тейлор. Его судил Специальный Суд по Сьерра-Леоне. Он признал его виновным в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям и в соучастии в преступлениях против человечности. 30 мая 2012 года суд приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения.

Слободан Милошевич, бывший президент Сербии, умер в тюрьме ООН в Гааге, не дождавшись приговора. Его судил предшественник МУС – Трибунал по бывшей Югославии.

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