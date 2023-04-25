Эксперты обсудили бюджет Эстонии. Картина безрадостная(50)
Финансовая комиссия и совет по бюджету обсудили финансовое положение государства и возможности сокращения дефицита бюджета исходя из весеннего экономического прогноза Министерства финансов.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн сказала, что, по мнению совета по бюджету, сокращение дефицита – разумный шаг. „Согласно последнему прогнозу, государственный долг Эстонии быстро растет. По этой причине совет по бюджету рекомендует правительству поставить перед собой цель: в следующем году дефицит не должен превышать трех процентов от ВВП. Для ее достижения необходимо незамедлительно предпринять серьезные шаги для улучшения бюджетной позиции“, – пояснила Аккерманн.
По мнению совета по бюджету, предыдущий год наиболее ярко характеризует резкий рост цен, при поддержке которого дефицит бюджета был ниже ожидаемого. Был отмечен хороший уровень налоговых поступлений, и расходы в дополнительном бюджете оказались ниже спрогнозированного уровня. Но экономическая среда во второй половине года оказалась слабее, чем ожидалось.
Участники заседания комиссии отметили, что улучшение бюджетной позиции в 2022 году было кратковременным и произошло под влиянием факторов, которые не будут актуальны в этом и последующих годах. Они отметили, что оказываемое расходами давление, связанное с быстрым ростом цен, будет ощутимо в основном с 2023 года, когда дефицит бюджета вновь резко возрастет ввиду индексации и принятых правительством мер.
Согласно пояснениям совета по бюджету, по сравнению с осенним прогнозом от 2022 года ухудшились как экономические перспективы Эстонии, так и перспективы государственных финансов. По оценке совета по бюджету, экономическая и геополитическая нестабильность по-прежнему высоки, ввиду чего погрешности в прогнозах могут быть более серьезными, чем обычно.
По словам заместителя председателя финансовой комиссии Яака Ааба, есть объективные причины, по которым мы находимся в периоде серьезного экономического спада. „Мы должны признать, что это связано с быстрым ростом цен и влиянием, которое он оказывает на все остальное“, – сказал Ааб.
Совет по бюджету представил весенний прогноз Министерства финансов, согласно которому дефицит бюджета в правительственном секторе в Эстонии как в этом, так и в следующем году составит не менее четырех процентов от ВВП, что существенно больше, чем предполагалось ранее.
Согласно оценкам, бюджетную позицию в следующем году требуется улучшить на порядка 0,5 миллиарда евро, т. е. дефицит бюджета не должен превышать 1,2 миллиарда евро.
По мнению совета по бюджету, правительство могло бы описать запланированные для сокращения дефицита бюджета шаги и их возможное влияние на бюджет в программе стабильности, которая будет готова к концу апреля, если к этому моменту в достаточной степени уже будут известны запланированные расходы и изменения в налогообложении.
На заседании финансовой комиссии с пояснениями выступил заместитель председателя совета по бюджету Андрус Альбер.
Согласно уставу, созданный на основании Закона о Банке Эстонии совет по бюджету должен давать оценку государственному макроэкономическому и финансовому прогнозу, бюджетной стратегии и достижению целей по структурной бюджетной позиции правительственного сектора.