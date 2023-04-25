Мужчина получил 12 суток ареста из-за символов и текста, поддерживающих агрессию

Полиция быстро установила личность человека, который совершил это деяние. Он также признался в содеянном в социальных сетях.

6 февраля работники районной управы Мустамяэ обнаружили на стене одного из зданий запрещенную пророссийскую символику и надпись „Путин, введи войска!“.

„Высказываниям и символам, поддерживающим агрессию, нет места в свободной Эстонии, - отмечают в Департаменте полиции и погранохраны. - Такое выражение своего мнения и позиции недопустимо и наказуемо. Мы ежедневно обращаем внимание на использование таких символов, оправдывающих и пропагандирующих войну, и в случае нарушения решительно реагируем и начинаем производство по делу о проступке“.

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