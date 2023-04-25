Владимир Свет – героине интервью RusDelfi: сравнения с XIX веком неуместны, тогда под асфальтом не было сложной системы труб

Большие ремонты неминуемо связаны со сложностями для местных жителей и предприятий, бизнес которых располагается в зоне работ, поэтому раздражение людей можно понять. Тем не менее, любой ремонт – это временные неудобства, и в конце концов городское пространство станет удобнее для пешеходов. Практика показывает, что малый бизнес от этого только выигрывает: когда вокруг зелень, людям удобно ходить, а поток машин меньше, то городская среда становится комфортнее, и на таких улицах всегда активнее открываются кафе и небольшие магазины.

Ремонтные работы на улице Пронкси планируется завершить осенью этого года. Строительство новой трамвайной ветки действительно займет больше времени, но стоит учитывать, что в обоих случаях мы не просто кладем асфальт или делаем какие-то косметические работы. Меняются все коммуникации, расположенные под землей, а это трудоемкий процесс. Действительно, в работе в течение дня могут возникать паузы. Иногда необходимо подвезти какие-то материалы, свериться с чертежами и т.д. Со стороны может показаться, что тот или иной объект ремонтируется слишком долго. Это не так: мы всегда стараемся планировать работы так, чтобы они занимали как можно меньше времени. Даже сами представители строительных фирм отмечают, что ремонты дорог в Таллинне идут в адекватные сроки.

Сравнения с XIX веком неуместны, поскольку тогда под асфальтом не было сложной системы из труб с водой, газом, канализацией, коллекторами и т.д., а на дорогах практически не было движения. Сегодня же любую реконструкцию улицы мы стараемся делать таким образом, чтобы сохранялось транзитное движение (на Пронкси открыто по одной полосе в обе стороны), а также чтобы был обеспечен подъезд к своим домам местных жителей, экстренных служб и другого необходимого транспорта (например, вывоз мусора). Поэтому не стоит переживать, что скорая или спасатели не смогут куда-либо добраться из-за дорожного ремонта.

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