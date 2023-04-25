Большие перемены: работодатели будут обязаны обнародовать размер зарплаты до собеседования

Руководитель отдела политики гендерного равенства при Министерстве социальных дел Леэ Марипуу отмечает, что если работодатели интересуются ожиданиями кандидата в отношении зарплаты уже на этапе рассылки CV и мотивационных писем, то сами начинают этот разговор только на финальном этапе конкурса.

„В будущем улучшится прозрачность переговоров о заработной плате, поскольку согласно директиве размер заработной платы или ее уровень нужно будет раскрывать кандидату до собеседования. Таким образом, будет возможность сформировать свои ожидания в отношении зарплаты с учетом уже опубликованного работодателем действительного предложения по зарплате. Такое изменение, несомненно, будет хорошо встречено работниками, поскольку 95% наемных работников в Эстонии считают, что в объявлениях о работе следует указывать зарплату или ее диапазон“, - пояснила эксперт.

“Поскольку заработная плата является важным критерием для кандидата, обнародование диапазона зарплаты, помимо прочего, помогает сэкономить время, затрачиваемое на процесс подбора персонала, уменьшая вероятность того, что в итоговую выборку попадут кандидаты с более высокими ожиданиями в отношении зарплаты, чем возможно предложить“.

Тем не менее, подчеркивает Марипуу, новые правила означают не то, что предприятия будут обязаны обнародовать зарплаты всех работников, а то, что работник будет иметь право узнавать информацию относительно уровня своей зарплаты и среднего уровня зарплат работников, выполняющих такую же работу, а также то, что принципы оплаты труда должны быть четкими, объективными и гендерно-нейтральными.