26.04.2023, 07:30
Земельный департамент и Google вновь проводят съемку Эстонии. Приватность обещают обеспечить(5)
ФОТО: MAA-AMET
С апреля Земельный департамент Эстонии начал сезон аэрофотосъемки Эстонии. С конца марта по Эстонии колесят также автомобили с камерами Google Street View, чтобы обновить банк фотографий городов, улиц и шоссе, пишет Maaleht.
Земельный департамент проводит аэрофотосъемку территории к югу от воображаемой линии Лихула — Вяндра — Пылтсамаа — Калласте, вплоть до южной границы. Включая острова Сааремаа, Муху, Рухну и Кихну. Сотрудники департамента начинают на фотографируемых зонах маркировку ландшафтных точек белыми пластиковыми квадратами.