Госконтроль: готовность министерств к выполнению задач государственной обороны недостаточна(2)
Государственный контроль пришел к выводу, что в готовности большинства проверенных министерств к выполнению возложенных на них задач по государственной обороне имеются значительные недостатки. Хотя Государственная канцелярия и должна составить всеобъемлющий и точный обзор возможностей различных сфер управления для выполнения задач гособороны, она не смогла этого сделать. Также деятельность Госканцелярии оказалась недостаточной для устранения общих недостатков сфер управления.
В ходе аудита Госконтроль проверил способность Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства социальных дел, Министерства сельской жизни и Министерства экономики и коммуникаций выполнять 12 широкомасштабных задач гособороны, которые поддерживают военную гособорону и связаны с внутренней безопасностью и непрерывностью работы госучреждений в условиях кризиса. В готовности всех аудитируемых министерств, за исключением Министерства обороны, были выявлены существенные недостатки.
Государственный контролер Янар Хольм отметил, что, поскольку подпланы различных министерств по гособоронному кризису являются секретными, только Госканцелярия обладает полной информацией о планах различных сторон и может содержательно координировать их подготовку к кризисам. Несмотря на то, что в ходе подготовки плана оборонной деятельности Госканцелярия получает представление об общих недостатках и постоянных пробелах в возможностях сфер управления, она не уделяла достаточного внимания поиску решений для них.
В то же время отсутствует информированность учреждений сфер управления различных министерств и поставщиков жизненно важных услуг о том, как подготовиться к гособоронным кризисам и как действовать в кризисной ситуации. Одной из причин недостаточной информированности является секретность планов, поскольку те, кто должен быть готов или готовиться, не знают, что от них ожидается. Госканцелярия и министерства должны найти способ передачи информации с ограничением доступа, имеющей необходимый уровень обобщения, тем учреждениям, которые фактически выполняют задачи гособороны.
„В такой ситуации Госканцелярия должна быть, образно говоря, подобна дирижеру, который заставляет звучать симфонию как единое целое, – сказал Янар Хольм. – А сейчас дело обстоит так, словно все приходят на концерт со своими нотами, не зная, что будут играть другие. И еще в оркестре есть много пустых стульев, ожидающих музыкантов, которые не знают, что они должны сидеть там и играть на музыкальном инструменте, поскольку им никто об этом не сказал“.
Госконтроль обращает внимание на то, что учреждения, выполняющие задачи гособороны, на практике не получают достаточно своевременной и относящейся к делу информации. Таким образом, у учреждений нет общего понимания того, как и к каким гособоронным кризисам они должны готовиться и как целенаправленно выполнять свои задачи, если разразится кризис. Также нет согласованных правил обмена информацией в случае гособоронного кризиса.
Госконтроль считает, что министерства имеют общие и схожие недостатки в готовности, которые следовало бы решать единообразно. Деятельность Госканцелярии как координатора гособороны недостаточно способствовала устранению недостатков. Кроме того, Правительство Республики не получает регулярно всесторонний обзор того, какие согласованные задачи министерства могут выполнять, а по каким задачам имеются наибольшие пробелы в возможностях.
Пробелы в возможностях должны быть устранены министерствами, которые должны найти денежные средства для покрытия гособоронных потребностей в дополнение к своим обычным задачам либо из своего базового бюджета, либо за счет дополнительных ходатайств по госбюджету. Хотя за прошедшие годы из госбюджета и запрашивались дополнительные денежные средства, однако финансирование устранения пробелов до сих пор было скорее второстепенным и недостаточным, оставаясь на уровне единичных решений.
Аудит показал, что большинство сфер управления не имеют достаточных запасов, чтобы устойчиво выполнять свои задачи в условиях кризиса в сфере гособороны. Министерства слишком полагаются на запасы Эстонского центра запасов (AS Eesti Varude Keskus), но в то же время у них нет информации о том, могут ли они рассчитывать на запасы Эстонского центра запасов в случае кризиса, и если да, то в какой части и с какого момента. В задачи центра не входит создание запасов для госучреждений, чтобы последние выполняли задачи гособороны, – запасы формируются на основании Закона о чрезвычайных ситуациях в целях обеспечения надежности снабжения населения.
Хотя Закон о государственной обороне и налагает на учреждения обязанность накапливать запасы, эта обязанность подробно не расписана. Правовые акты не определяют, насколько большими должны быть эти запасы и как долго учреждения должны были бы справляться на своих запасах. Только в сфере управления Министерства социальных дел есть требование, установленное министерским постановлением для поставщиков жизненно важных услуг, обеспечить необходимые запасы для продолжения деятельности на протяжении 72 часов.
В сфере управления нескольких рассматриваемых министерств не определена общая потребность в гособоронных должностях, т. е. сколько их нужно и для чего они нужны. В некоторых учреждениях, выполняющих задачи гособороны, все еще есть неопределенность в отношении того, какие задачи могут быть у лица, занимающего гособоронную должность, и каковы обязанности и ограничения, сопряженные с соответствующим статусом. Поэтому и в ходе аудита не было возможности оценить, достаточно ли количество предусмотренных и заполненных должностей для успешного выполнения задач гособороны.
Госконтроль считает, что необходимо регулярно анализировать потребность в гособоронных должностях и рабочих местах. Количество должностей и рабочих мест должно соответствовать оценкам рисков и согласованным сценариям. В то же время нехватка людских резервов была выявлена в качестве проблемы во время кризисных учений.
Из проверенных министерств больше всего удалось решить вопросы, касающиеся людских ресурсов, Министерству обороны. Министерство внутренних дел, в сфере управления которого существует большая потребность в замещении людей во время кризиса, также успело продумать размер кадрового резерва. Определение гособоронных должностей и рабочих мест, а также их заполнение – это лишь один из способов обеспечить учреждениям достаточное количество людей на время кризиса, но если созданные должности не будут заполнены, нельзя быть уверенными, что соответствующие люди будут готовы выполнять свои должностные обязанности и во время кризиса.
Госконтроль рекомендует, чтобы государственный секретарь играл более активную роль, чем прежде, в ознакомлении Правительства Республики с общими и постоянными пробелами сфер управления в гособоронных возможностях. Например, эти недостатки должны обсуждаться в Правительстве Республики при утверждении плана развития государственной обороны. При разработке других отраслевых планов развития Госканцелярия должна уделять больше внимания, чем раньше, связям с гособороной.
Госконтроль рекомендует государственному секретарю в сотрудничестве с министерствами согласовать общие принципы создания запасов учреждений. Во всех сферах управления должно быть достигнуто общее понимание того, на какой срок учреждения должны создать для себя обычные запасы (например, продовольствия, воды и топлива).
Госконтроль рекомендует всем министрам проанализировать потребность сферы управления в гособоронных должностях и рабочих местах и, в результате, назначить людей уже на конкретные должности и рабочие места. Исходя из недостатков в сферах управления министерств, Госконтроль также дал ряд более конкретных рекомендаций конкретным министрам по различным темам.
Общая информация
Цель аудита состояла в том, чтобы оценить готовность государства действовать в случае кризиса в сфере гособороны и выяснить, есть ли у различных министерств соответствующие планы и достаточное количество людей и материальных средств для выполнения согласованных задач. Госконтроль также оценил, создала ли координационная деятельность Госканцелярии по подготовке к кризису в сфере гособороны всеобъемлющее представление о способности сфер управления выполнять задачи гособороны и способствовала ли она устранению широко распространенных недостатков.
Для аудита Госконтроль выбрал из 90 задач гособороны, исходя из порядка их величины, 12 широкомасштабных задач гособороны, которые поддерживают военную гособорону и связаны с внутренней безопасностью и способностью к восстановлению нормального функционирования, возложенные на пять министерств – Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство социальных дел, Министерство сельской жизни и Министерство экономики и коммуникаций. Госконтроль проанализировал готовность выбранных министерств к выполнению задач гособороны, вошедших в выборку аудита, на основании утвержденного в 2021 году плана оборонной деятельности государства. Существует общедоступное резюме отчета об аудите. Отчет в целом предназначен для внутреннего пользования.
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