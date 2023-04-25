ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли работодатель увеличивать мою рабочую нагрузку, если коллегу сократили?

Другая ситуация, когда рабочая нагрузка увеличивается, — выполнение своих обычных трудовых заданий в большем объеме, т. е. сверх согласованного рабочего времени. Это означает, что в значении Закона о трудовом договоре будет иметь место сверхурочная работа. Сверхурочная работа должна быть заранее согласована между работодателем и работником. Кроме того, необходимо договориться, как будет компенсироваться сверхурочная работа — либо оплачиваемым свободным временем, либо 1,5-кратной ставкой заработной платы за каждый час сверхурочной работы. Если сверхурочная работа не была согласована между работником и работодателем, работник не обязан работать сверхурочно, а работодатель не имеет права этого требовать.

Однако если из-за увеличения рабочей нагрузки работник все же не может выполнять свои трудовые задания в согласованное рабочее время и рабочая нагрузка становится необоснованно обременительной и вредной для здоровья работника, необходимо немедленно проинформировать работодателя и предложить сократить рабочую нагрузку или реорганизовать работу.

При согласовании с работником объема работы и дополнительной работы работодатель должен исходить из принципа разумности, чтобы работник действительно мог выполнять согласованную работу в рамках согласованного с ним рабочего времени, а нагрузка не наносила бы вреда здоровью работника. Например, если рабочая нагрузка работника увеличивается в связи с сокращение м коллеги, но при этом он продолжает выполнять также свои повседневные трудовые задания. Это означает, что работа по-прежнему будет выполняться в течение 8 часов, но, возможно, более интенсивно. В этом случае дополнительное вознаграждение обычно не выплачивается, но стороны все же могут договориться о его выплате.

В начале трудовых отношений работник и работодатель согласовывают важные условия трудового договора, которые включают рабочую нагрузку и время, когда работник будет выполнять согласованные трудовые задания. Оговоренные в трудовом договоре условия труда можно изменить по соглашению сторон.

Третья ситуация заключается в том, что работник и работодатель договариваются о том, что работник будет выполнять иные или дополнительные задания, помимо тех, которые указаны в трудовом договоре, и в этом случае вознаграждение за труд будет другим. Во избежание последующих споров рекомендуется заключить такое соглашение в письменной форме, поскольку речь идет об изменении условий трудового договора. В соглашении должны быть отражены трудовые задания, которые должен выполнять работник, и вознаграждение за труд, которое будет выплачиваться за эту работу. При выполнении дополнительных заданий важно договориться о том, будут ли они выполняться в обычное рабочее время или сверхурочно и какое вознаграждение за это будет выплачиваться.

Если работник не согласен выполнять дополнительные трудовые задания (т. е. задания, не согласованные сторонами при заключении действующего трудового договора), работник не обязан принимать предложение, и работодатель не может в одностороннем порядке обязать работника выполнять их. В случае отказа рекомендуется сообщить об этом работодателю (например, по электронной почте), указав причины отказа.

Если работник до сих пор работал с частичной занятостью, а теперь работодателю требуется работник с более высокой рабочей нагрузкой, он должен обратиться к работнику с предложением изменить условия договора. Если работник отказывается, но у работодателя есть потребность в работнике с полной занятостью, то работодатель должен найти другого работника с частичной занятостью. Потребность в работнике с более высокой нагрузкой не может быть основанием для прекращения трудовых отношений с работником с частичной занятостью.

Таким образом, если работодатель предлагает изменить рабочую нагрузку и работник согласен с изменениями, то составляется дополнение к трудовому договору, и обе стороны его подписанием выражают свое согласие. В этом случае трудовые отношения продолжатся на новых условиях. Если работник не согласен на изменения трудового договора, он имеет право отказаться. В этом случае трудовые отношения продолжатся на прежних условиях.

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