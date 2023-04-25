Евросоюз и Япония выступили против полного запрета на экспорт товаров в Россию

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США намеревается вынести на саммит G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию. Предполагалось, что в список исключений попадут только лекарства и продукты питания, передает „Медуза“.

Согласно действующим ограничениям, экспортировать можно все, что не запрещено санкциями. По мнению Bloomberg, новый подход „перевернул бы существующий режим санкций“.

Однако, как рассказали источники FT, на подготовительной встрече к саммиту G7 представители ЕС и Японии назвали подобную меру невозможной.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее пригрозил, что полный запрет экспорта приведет к выходу России из зерновой сделки. „Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются“, — писал он 23 апреля в своем телеграм-канале.

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