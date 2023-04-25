Михаил Кылварт пополнил ряды Кайтселийта

О том, что политик пополнил ряды добровольной военизированной организации государственной обороны, во вторник сообщили радионовости ERR.

Руководитель отдела стратегической коммуникации Кайтселийта майор Арво Йыэсалу подтвердил, что Кылварт вступил в ряды организации в апреле текущего года и принадлежит к отдельной Идаской роте Таллиннской дружины Союза обороны.

В ряды Кайтселийта входят около 16 000 человек.

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