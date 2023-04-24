„Зафиксированные скорости ужасают“. Полиция задержала в рамках дорожной толоки около 2700 нарушителей(4)
В рамках прошедшей на прошлой неделе дорожной толоки полиция оштрафовала 1700 водителей, превысивших скорость, а также провела беседы с ещё примерно тысячей водителей.
В течение недели в толоке принял участие 861 полицейский и полиция проверила около 1600 мест по всей Эстонии, о которых заранее сообщили жители. Кроме превышений скорости было также зафиксировано 355 иных нарушений.
По словам подполковника полиции Сирле Лойго, число нарушителей и максимальные зафиксированные скорости ужасают. Например, в Таллинне полицейские остановили рядом с площадью Вабадузе мотоциклиста, чья скорость в центре города составила 104 км/ч. Значительное превышение скорости автомобилем было также зафиксировано на Ярвевана теэ, где скорость составила целых 146 км/ч.
Цель дорожной толоки, в первую очередь, заключается в том, чтобы повысить безопасность дорожного движения и заставить лихачей задуматься об опасности их действий. „Если большинству лихачей пришлось в результате нарушения раскошелиться, то в случае менее значительных нарушений вместо штрафа полицейские проводили беседу с нарушителями и выносили им сперва предупреждение“, – сказала Лойго. Поэтому с 1024 водителями была проведена разъяснительная беседа.
„В случае особенно серьезных и повторных нарушений можно остаться и без водительских прав, или оказаться в тюрьме“, – добавила Лойго. Так произошло, например, с превысившим во время опасного обгона скорость 26-летним мужчиной, который проведет следующие 20 дней в камере задержания. Из-за превышения скорости мужчину ранее уже лишали водительских прав.
Зачастую скорость превышают местные жители района. Так, в Таллинне патруль остановил водителя, который сказал, что сам сообщил полиции через сайт о находящемся месте поблизости месте, где люди превышают скорость. Один житель Пыхья-Таллинна искренне убеждал полицейских в том, что не знал, что ограничение скорости на его родной улице составляет 30 км/ч.
На Пирита теэ полицейским попался с превышением скорости автомобиль, находившиеся в котором женщины заявили, что спешат с одного кладбища на другое. Ещё один водитель в Таллинне сказал полицейским, что направлялся к отцу на кладбище ставить свечку, когда патруль остановил его за превышение скорости. „Спешка на кладбище не вернет усопших, а вот мчащийся бездумно водитель может и сам вскоре оказаться на кладбище“, – упрекнула Лойго.
Полиция благодарит всех, кто сообщил о местах, где водители превышают скорость. „В ходе толоки мы выявили несколько мест, где проблема превышения скорости является большой и постоянной, и там мы и в дальнейшем будем непременно проводить надзор“, – заверила полицейский.
Несмотря на то, что дорожная толока сосредоточилась в первую очередь на водителях, превышающих скорость, внимание уделялось также и другим нарушениям. Например, в поселке Ныо был остановлен автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого полицейские обнаружили 12-летнего мальчика, который тайком взял у мамы ключи от машины. После беседы с несостоявшимся водителем на место вызвали маму мальчика и передали ей нарушителя вместе с машиной и наставлениями.
В ходе толоки были также задержаны пьяные водители, зафиксированы проезды на красный свет, автомобили без техосмотра, замечены машины, припаркованные на тротуаре, а также другие мелкие нарушения. С обратной связью полиции о проверенных местах можно ознакомиться на веб-сайте здесь.