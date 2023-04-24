„Зафиксированные скорости ужасают“. Полиция задержала в рамках дорожной толоки около 2700 нарушителей

В течение недели в толоке принял участие 861 полицейский и полиция проверила около 1600 мест по всей Эстонии, о которых заранее сообщили жители. Кроме превышений скорости было также зафиксировано 355 иных нарушений.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, число нарушителей и максимальные зафиксированные скорости ужасают. Например, в Таллинне полицейские остановили рядом с площадью Вабадузе мотоциклиста, чья скорость в центре города составила 104 км/ч. Значительное превышение скорости автомобилем было также зафиксировано на Ярвевана теэ, где скорость составила целых 146 км/ч.

Цель дорожной толоки, в первую очередь, заключается в том, чтобы повысить безопасность дорожного движения и заставить лихачей задуматься об опасности их действий. „Если большинству лихачей пришлось в результате нарушения раскошелиться, то в случае менее значительных нарушений вместо штрафа полицейские проводили беседу с нарушителями и выносили им сперва предупреждение“, – сказала Лойго. Поэтому с 1024 водителями была проведена разъяснительная беседа.

„В случае особенно серьезных и повторных нарушений можно остаться и без водительских прав, или оказаться в тюрьме“, – добавила Лойго. Так произошло, например, с превысившим во время опасного обгона скорость 26-летним мужчиной, который проведет следующие 20 дней в камере задержания. Из-за превышения скорости мужчину ранее уже лишали водительских прав.

Зачастую скорость превышают местные жители района. Так, в Таллинне патруль остановил водителя, который сказал, что сам сообщил полиции через сайт о находящемся месте поблизости месте, где люди превышают скорость. Один житель Пыхья-Таллинна искренне убеждал полицейских в том, что не знал, что ограничение скорости на его родной улице составляет 30 км/ч.