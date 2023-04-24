ЧП и криминал
24.04.2023, 16:36

Таллиннскому аэропорту вынесли бомбовое предупреждение

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Delfi
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Сегодня после обеда Таллиннскому аэропорту угрожали взрывом.

Соответствующее сообщение поступило в Центр тревоги в 14 часов. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что прибывшие на место саперы проверили территорию и ничего подозрительного не нашли.

Работа аэропорта продолжилась в обычном режиме и время рейсов не менялось.

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