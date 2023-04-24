Таллиннскому аэропорту вынесли бомбовое предупреждение

Соответствующее сообщение поступило в Центр тревоги в 14 часов. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что прибывшие на место саперы проверили территорию и ничего подозрительного не нашли.

Работа аэропорта продолжилась в обычном режиме и время рейсов не менялось.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.