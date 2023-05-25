Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину мертвым

В пятницу, 21 апреля, полиция получила сообщение о том, что Всеволод не вернулся к себе домой в Мустамяэ и его мобильный телефон отключен. Полиция объявила мужчину в розыск.

В четверг полиция сообщила, что Всеволод найден в среду, 24 мая, мертвым.

Оснований подозревать, что смерть наступила в результате чьих-то преступных действий, нет. Точную причину смерти определит вскрытие.

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