Новости Эстонии
25.04.2023, 08:55

Новый законопроект EKRE: в университетах Эстонии слишком много английского языка. Что думают университеты?

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Тартуский университет. 100 лет образованию на эстонском языке
Тартуский университет. 100 лет образованию на эстонском языке
ФОТО: Mari Luud | Õhtuleht

Фракция Консервативной народной партии Эстонии, состав которой сократился по результатам выборов, вынесла на парламентское обсуждение подготовленный в ее духе законопроект, направленный на то, чтобы обучающиеся в университетах Эстонии иностранцы или отправились домой, или учились на эстонском языке. Университеты, как пишет издание Delfi Forte, хотят остаться международными.

Как предусматривает законопроект EKRE, студентов, обучающихся по учебным программам эстонских вузов на иностранных языках, на первой ступени образования должно быть не более 8%, на второй ступени образования не более 20% и на третьей ступени образования не более 30% от общего числа студентов.

Как сказала заместитель председателя фракции Хелле-Мооника Хельме, законопроект был вынесен на парламентское обсуждение в связи с тем, что идет ускоренный перевод высшего образования на английский язык, что в свою очередь способствует снижению качества обучения и не отвечает потребностям эстонского рынка труда.

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