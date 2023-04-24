Сеть заправок снизила цены на топливо

Цены на бензин и дизель снизили на 7 центов. Новая цена за литр 95-го бензина составляет 1,699, 98-го бензина - 1,749 и дизельного топлива - 1,499 евро.

„Удешевление конечной продукции жидкого топлива на мировых рынках всегда давало толчок для Terminal делать быстрые корректировки в ценообразовании, чтобы предлагать лучшую цену конечному потребителю. Эти решения в Terminal принимают быстро и продуманно, независимо от других участников рынка“, - отметил исполнительный директор Terminal Йорген Ыйгус.

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