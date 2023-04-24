Новости Эстонии
24.04.2023, 13:45

Полиция о любительской рыбалке в Таллинне: жалобы есть только на рыбаков, копающих в парке червей

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Нужно ли платить за разрешение рыбачить?
Рыбаки на мосту Пирита 23.09.2020
Рыбаки на мосту Пирита 23.09.2020
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Практически в любой день, будь то будний или выходной, на реке Пирита можно увидеть любителей рыбной ловли. Большинство пришедших позаниматься любимым хобби подготовились основательно: удобный складной стул, снасти, непромокаемый плащ и, само собой, удочки. Распространено ли такое хобби в столице, проходят ли специальные рейды по рыбным местам и как не стать невольным браконьером — в статье RusDelfi.

Плотва, окунь и щука — вот и все разнообразие

Мужчина в резиновых сапогах один за одним вытаскивает окуней — рыба хоть и мелкая, но рыбак бережно складывает улов в ведро.

„Для малыша Умки — очень он ждет улова“, — Николай даже откладывает в сторону удочку, достает телефон и показывает фотографию „малыша“ — 7-килограммового мейн-куна.

Рыбалкой мужчина занимается для души. „Люблю это занятие. Раньше мог и подальше поехать, не только в черте Таллинна. И на дольше — на пару дней, например. Но здоровье уже не то, поэтому прихожу и здесь рыбачу“, — делится своим увлечением таллиннец.

Рядом с ним мужчины разных возрастов тоже активно вытаскивают мелкую рыбу. Признаются, что хоть улов и небольшой, но порыбачить — отличный способ отдохнуть.

„Конечно, никакой шикарной рыбы тут нет, — рассказываю любители. — Плотва, окунь да когда-никогда щука. Ходили слухи, что раньше в бухту доходила треска и даже форель. Но мы такое не застали. И вряд ли уже увидим“.

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