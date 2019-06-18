24.04.2023, 10:45
Закон позволяет местным самоуправлениям устанавливать различные налоги(4)
ФОТО: | Anni Õnneleid
В заключенном Партией реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партией коалиционном договоре говорится о том, что финансовая автономия местных самоуправлений будет повышена, им предоставят возможность вводить местные налоги.
Издание Maaleht приводит слова нового министра финансов Марта Вырклаэва о том, что предоставляемое местным самоуправлениям право решать, отменять ли освобождение от налога землю под домом на своей территории или требовать больше установленного государством верхнего предела в размере 10%, будет способствовать повышению финансовой автономии.