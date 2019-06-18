Закон позволяет местным самоуправлениям устанавливать различные налоги

Издание Maaleht приводит слова нового министра финансов Марта Вырклаэва о том, что предоставляемое местным самоуправлениям право решать, отменять ли освобождение от налога землю под домом на своей территории или требовать больше установленного государством верхнего предела в размере 10%, будет способствовать повышению финансовой автономии.

Результаты проведенной в 2002 году очередной оценки землди будут взяты за основу при налогообложении земельных участков со следующего года. В связи с тем, что после проведенного в 2021 году оценивания земли ее стоимость выросла в несколько раз, в прошлом году было решено повышать земельный налог плавно — до 10% в год, чтобы не шокировать землевладельцев.